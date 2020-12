Mode : le jean, une icône confrontée au défi écologique

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Cliquez ici pour nous alerter !

Le jean est le vêtement le plus porté de la planète, tous milieux et âges confondus : on en vend 73 par seconde. Pourquoi a-t-il un tel succès ? D'abord un vêtement de travail pour les classes populaires, il devient iconique, porté par les stars rebelles, de James Dean à Marlon Brando. "Le jean avait ce facteur sociologique de toucher toutes les jeunes générations, qui avaient envie d'autre chose qu'un pantalon institutionnel", explique Jean-Charles de Castelbajac, styliste et directeur artistique de Benetton.

Un impact écologique considérable

Néanmoins, sa fabrication pollue : il faut 11 000 litres d'eau, 75 kg de pesticides, 2 kg d'engrais et 1 kg de coton pour un seul et unique jean. Alors, à raison de près de 2,5 milliards de pantalons fabriqués chaque année, l'impact écologique du jean est énorme, sans compter son empreinte carbone. Désormais, des solutions existent pour créer un jean plus "propre" : utiliser du chanvre, ou encore de la fibre d'ortie. Ces modèles d'un nouveau genre tentent de percer sur le marché mondial : bientôt, entre jean classique et jean éthique, il faudra faire un choix.

Le JT

Les autres sujets du JT