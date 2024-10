Ce que l'on sait de la future Maison des métiers d'excellence, vitrine des savoir-faire et espace de formation de LVMH

Le groupe de luxe a dévoilé la physionomie du lieu et son concept, et donné le nom de son architecte d'intérieur.

Le groupe LVMH a dessiné les contours de sa future Maison des métiers d'excellence, rue Bayard, à Paris, la première adresse offrant la possibilité à tous d'entrer dans les coulisses des savoir-faire des maisons. Son ouverture est prévue pour 2026.

La Maison des métiers d'excellence renforce l'engagement du groupe dans la formation et la valorisation des métiers du faire. Cette vitrine de savoir-faire offrira un espace d'ateliers et de conférences pour le public, un espace de formation, d'échanges et de créativité pour les apprentis et collaborateurs du groupe. Elle hébergera un café concept-store, une médiathèque, une galerie d'exposition, un espace de rencontre et de transmission.

Lors de la soirée de célébration des dix ans de l'Institut des métiers d'excellence de LVMH, le 10 octobre à Paris – un programme pionnier de formation aux métiers pour protéger et pérenniser ses savoir-faire –, le groupe a fait de nouvelles annonces concernant sa future Maison des métiers d'excellence. Ont ainsi été dévoilés le nom de son architecte d'intérieur, la physionomie de la tapisserie de Maria Grazia Chiuri, et le lancement d'un concours de design de vitraux.

Maquette de la Maison des métiers d'excellence, rue Bayard, à Paris. (LVMH)

Une architecture intérieure signée Ramy Fischler

Un an après l'annonce de la création de la future Maison des métiers d'excellence, le nom de son architecte d'intérieur est dévoilé. Il s'agit du designer Ramy Fischler, diplômé de l'École nationale supérieure de création industrielle (ENSCI-Les Ateliers) en 2004, et pensionnaire de la Villa Médicis à Rome en 2010. L'usage et la valorisation des savoir-faire artisanaux est au cœur de son travail avec deux axes de prédilection : faire travailler les artisans de savoir-faire et l'éco design.

"Une démarche de designer en somme, qui n'en est pas moins portée sur la beauté des choses et des espaces que nous imaginons", a souligné Ramy Fischler, le 10 octobre. "Aux côtés des artisans, des manufactures et des ateliers de fabrication, implantés sur tout le territoire, nous cherchons continuellement la plus harmonieuse façon de faire sens en mariant le fond et la forme."

Maquette intérieure de la Maison des métiers d'excellence, rue Bayard, à Paris. (LVMH)

La tapisserie "La Sagesse des mains" de Maria Grazia Chiuri, DA de Dior

La Maison des métiers d'excellence met à l'honneur les artisans d'art en leur commandant des pièces d'exception. La première d'une longue liste est une tapisserie qui sera exposée dans l'accueil du bâtiment principal. Dessinée par Maria Grazia Chiuri, "cette tapisserie est le fruit d'une fabuleuse partition collective", a-t-elle dit le 10 octobre. Elle a été réalisée par l'école de broderie Chanakya International, une maison d'artisanat créée en 1984 qui s'engage à préserver, conserver et faire revivre le patrimoine culturel de l'Inde. Dirigée par la directrice artistique Karishma Swali, elle explore des partenariats créatifs durables avec plus de 40 maisons de couture à travers le monde et collabore avec des conservateurs et des défenseurs de l'art dans un seul objectif : faire en sorte que la magie des artisans vive pour toujours.

Pour la directrice artistique des collections femmes de Dior Couture, "le travail d'équipe est un aspect central de l'artisanat, qui n'est pas toujours pleinement reconnu. C'est pourquoi il était important pour moi que les nombreuses mains ayant donné vie à cette pièce, par leurs savoir-faire et leur énergie, soient visuellement représentées. Le halo abstrait tissé par les ateliers Chanakya et la Chanakya School of Craft reflète cette puissance créative. Leurs doigts ont littéralement et métaphoriquement formé, façonné, cette œuvre d'art", souligne Maria Grazia Chiuri.

Une tapisserie "La Sagesse des mains" de Maria Grazia Chiuri, DA de Dior. (COURTESY OF LVMH)

Un concours de design pour réaliser des vitraux

De jeunes designers vont concourir pour réaliser le design d'une série de vitraux qui habilleront le grand escalier de cet hôtel particulier du XIXe siècle. Lors de la réunion de lancement le 11 septembre, qunize jeunes designers diplômés de l'Institut des métiers d'excellence et de l'École Duperré ont confirmé leur participation au premier concours de design de la Maison des métiers d'excellence. Douze équipes sont en lice.

Le projet retenu sera développé et produit en collaboration avec Emmanuelle Andrieux. Le/les lauréats pourront accompagner et participer à la fabrication de vitraux avec cette artisane maître verrier experte de l'art du vitrail et candidate au prix Elle Artisane. La révélation du projet finalisé aura lieu en 2026 lors de l'inauguration de la Maison des métiers d'excellence.