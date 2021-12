Kylian Mbappé annonce qu'il devient égérie Dior pour la mode masculine et les parfums

Le footballeur international Kylian Mbappé est entré dans le giron de la marque Dior dont il sera le nouveau visage pour la mode masculine et les parfums, a-t-il annoncé vendredi sur Twitter.

I am delighted to announce that I am now officially part of Maison Dior. Can’t wait to share our collaborations in men’s fashion and Sauvage fragrance #Dior #DiorSauvage #DiorFragrance @Dior pic.twitter.com/hQtGyqGtKl

"Je suis ravi d'annoncer que je fais désormais officiellement partie de la Maison Dior. J'ai hâte de partager nos collaborations dans le domaine de la mode masculine et du parfum Sauvage", a-t-il tweeté en anglais.

"Le champion du monde français prêtera son image aux créations de Kim Jones, directeur artistique des collections masculines de Dior", a précisé sur son compte Twitter Dior, qui habille le club actuel de Kylian Mbappé, le Paris Saint-Germain.

Dior is pleased to announce footballer @KMbappe as new ambassador for men's fashion and fragrance. The French world champion will lend his image to the creations by Kim Jones, Artistic Director for Dior men's collections, as well as to the 'Sauvage' fragrance. pic.twitter.com/7pXlvz8Whi