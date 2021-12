Milan Fashion Week masculine de janvier : retour aux défilés physiques sur fond d'embellie du marché

La semaine de la mode masculine des collections automne-hiver 2022-23 à Milan, prévue du 14 au 18 janvier 2022, confirme le retour aux défilés physiques, sur fond de forte reprise du marché qui avait été secoué par la pandémie de la Covid-19, a indiqué le 13 décembre la Chambre de la mode italienne.

Si la London Fashion Week - habituellement prévue avant Milan - a de nouveau annulée son édition de janvier, la Paris Fashion Week, elle, prendra le relais de la mode milanaise du 18 au 23 janvier.

47 marques dont 9 en format numérique

Consacrée aux collections automne-hiver 2022-23, la Milan Fashion Week verra la participation de 47 marques, dont 9 ont opté pour une présentation sous format numérique. Le coup d'envoi des 23 défilés en chair et en os sera donné par la maison italienne Ermenegildo Zegna, suivie d'autres grands noms comme Armani, Fendi, Dolce & Gabbana ou encore Prada.

"La Fashion Week est notre vitrine, qui sert de moteur" à la reprise du secteur, a déclaré devant la presse le président de la Chambre de la mode italienne, Carlo Capasa. Il a indiqué tabler surtout sur les vaccinations pour permettre des défilés physiques "en toute sécurité".

Les exportations du made in Italy devraient grimper

Les exportations de la mode made in Italy devraient grimper à 67,96 milliards d'euros cette année tirées par la Chine, "soit un niveau proche de celui de 2019", avant la pandémie, a détaillé M. Capasa.

Sur les neuf premiers mois de l'année, les exportations ont progressé de 17,1% par rapport à la même période de 2020. Parmi les principaux marchés figurent la Chine (+55,2%), les États-Unis (+31,2%) et la Russie (+20,6%).

La balance commerciale de la mode en 2021 devrait être positive, à hauteur de 33,22 milliards d'euros, soit un milliard d'euros de plus qu'en 2019, en raison d'une légère baisse des importations. Le chiffre d'affaires de la mode italienne (habillement, accessoires, lunetterie, joaillerie et cosmétiques) devrait croître de 20,5% cette année mais restera en-dessous de celui de 2019.

La London Fashion Week de janvier annulée, à nouveau

La London Fashion Week - qui défile habituellement avant celle de Milan - a annulé son édition de janvier 2022 en raison des incertitudes liées à la Covid-19. Les Fashion Weeks (de février, juin et septembre) continueront de fusionner les collections pour femmes et pour hommes. Ce format - introduit en septembre 2021 - est un programme hybride numérique-physique intégrant des défilés, des présentations, des rendez-vous et des événements à Londres ainsi que du contenu numérique disponible sur londonfashionweek.co.uk.

La décision de déplacer la vitrine traditionnelle de la mode masculine de janvier à février a été prise pour la première fois à la fin de l'année 2020 à la lumière de l'environnement entourant la Covid-19, des défis autour de la circulation des marchandises et des personnes post-Brexit. Le British Fashion Council s'engage, quant à lui, à soutenir les entreprises britanniques de créateurs de vêtements pour hommes.