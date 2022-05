Le styliste Ibrahim Kamara prend la direction de la marque Off-White de Virgil Abloh, mort l'an passé

Le rédacteur en chef du magazine britannique de mode Dazed, le styliste Ibrahim Kamara, a été nommé directeur artistique et image de la marque de prêt-à-porter de luxe Off-White, cinq mois après le décès de son emblématique créateur Virgil Abloh, a annoncé la marque de streetwear de luxe sur Instagram.



Ibrahim Kamara avait déjà collaboré avec le designer américain, qui était également directeur des collections homme de Louis Vuitton. Il "rejoindra un collectif de créatifs et pilotera la direction artistique de la marque" fondée en 2013, a précisé Off-White dans un message publié samedi sur le réseau social.

La mission de Kamara : développer sa vision des collections

"La relation d'Ibrahim avec Virgil et Off-White, née et entretenue par le biais de messages privés sur Instagram, s'est épanouie à la fois personnellement et professionnellement au cours des trois dernières années", est-il ajouté.

"Dans ce nouveau rôle, il développera davantage son influence et sa vision des collections, de l'image et du contenu de la marque" dont le fondateur a été emporté par un cancer à 41 ans.



Né en Sierra Leone en 1990, Ibrahim Kamara a grandi en Gambie avant d'emménager, à 16 ans, à Londres, où il a étudié au prestigieux institut Central Saint Martins avant d'être nommé rédacteur en chef du magazine de mode britannique Dazed, en 2021. Outre Off-White et Louis Vuitton, Burberry ou encore Marc Jacob ont fait appel à ses talents, ainsi que les chanteuses Beyoncé, Rihanna ou Madonna.

"Honoré" de raconter la suite de l'histoire

La mort fin novembre de Virgil Abloh, styliste afro-américain populaire chez les jeunes, capable de faire la synthèse entre le luxe et le streetwear, avait laissé le milieu de la mode sous le choc. "Virgil sera toujours avec nous", assure Ibrahim Kamara sur Instagram, "honoré" de "faire partie de l'équipe qui racontera la suite de l'histoire qu'(il) a commencé à écrire pour nous tous".



Le groupe LVMH, devenu actionnaire majoritaire d'Off White en juillet dernier, n'a en revanche toujours pas annoncé le successeur de Virgil Abloh à la tête des collections homme de la maison Vuitton.