"Karl for ever" : le vibrant hommage des artistes au couturier Karl Lagerfeld au Grand Palais à Paris

Cet hommage, conclu par une chanson de Pharrell Williams, était organisé par les maisons Chanel, Fendi et Karl Lagerleld dont le créateur fut le directeur artistique. C'était le premier depuis la mort de Karl Lagerfeld qui ne voulait ni funérailles, ni cérémonies.

Le 20 juin, les maisons Chanel, Fendi (LVMH) et Karl Lagerfeld ont rendu conjointement hommage à Karl Lagerfeld lors d’une célébration scénographiée par Robert Carsen au sein du Grand Palais à Paris. Le lieu, transformé tantôt en une plage plus vraie que nature, tantôt en supermarché ou en pas de tir d'une fusée a accueilli nombre des défilés de Chanel dont Karl Lagerfeld a fait sa marque de fabrique.

C'était le premier hommage depuis la mort du couturier allemand le 19 février à 85 ans et qui ne voulait ni funérailles, ni cérémonies. "Un enterrement ? Plutôt mourir !", s'amusait Karl Lagerfeld, qui a conformément à ses volontés, été incinéré dans la plus stricte intimité. Le 5 mars, le premier défilé Chanel organisé après sa disparition, avait débuté par une minute de silence et s'était terminé par une ovation debout et des larmes.

Les multiples facettes de cet homme hors du commun ont été évoquées au travers d’un patchwork de vidéos réalisées tout au long de sa vie, entremêlées de témoignages de personnalités qui l’ont côtoyé ainsi que de contributions live d’acteurs, de musiciens, de danseurs dont il admirait le travail et qui ont interprété les musiques et la littérature qu'il a tant aimées.

Twilda Swinton rend hommage au couturier Karl Lagerfeld au Grand Palais le 20 juin 2019 (MATHIEU BONNIN)

Des extraits d'oeuvres de ses auteurs préférés

Les actrices Tilda Swinton, Fanny Ardant, Cara Delevingne et Helen Mirren, amies de Karl Lagerfeld, ont lu et joué des extraits d’oeuvres de ses auteurs préférés, tels que Virginia Woolf, Stéphane Mallarmé, Colette et Edith Sitwell. Elles ont aussi évoqué ses meilleurs traits d’esprit et les préfaces qu’il a écrites.

Acteurs et artistes rendent hommage à Karl Lagerfeld au Grand Palais à Paris, le 20 juin 2019 (DR)

Le danseur de Jookin Lil Buck, le violoniste Charlie Siem (qui a interprété Paganini, l’un des compositeurs préférés d’Elizabeth, la mère de Karl Lagerfeld), le chorégraphe argentin German Cornejo, accompagné de sa troupe de 17 danseurs de tango et de son orchestre de 7 musiciens venus de Buenos Aires (Carlos Gardel était le chanteur préféré de Karl Lagerfeld et le tango sa danse favorite), le pianiste chinois Lang Lang (qui a joué du Chopin sur le piano dessiné par Karl Lagerfeld à l’occasion du 150e anniversaire de Steinway), et l’artiste américain Pharrell Williams étaient également présents sur scène.

Pharrell William en concert à la soirée hommage au couturier Karl Lagerfeld au Grand Palais à Paris, le 20 juin 2019 (OLIVIER.SAILLANT)

56 agrandissements géants de portraits du couturier

Ces artistes - et les 2 500 invités étaient immergés au sein d’une exposition spectaculaire de 56 agrandissements géants de portraits pris tout au long de sa vie, par certains des plus célèbres photographes, dans un décor inspiré de ses couleurs préférées, le noir et le blanc, rehaussé d'une touche de rouge.

Hommage au couturier Karl Lagerfeld au Grand Palais à Paris le 20 juin 2019 (OLIVIER.SAILLANT)

Les participants ont salué tour à tour l’esthète, l’homme de culture, le photographe, le créateur…