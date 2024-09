Interview Des talents de la Fashion Week de Vancouver en quête de reconnaissance à la Fashion Week de Paris

Jamal Abdourahmanl a lancé en 2001 la première Fashion Week officielle de la ville de Vancouver, renommée Vancouver Fashion Week (VFW) l'année suivante. En 2017, Il lance le Global Fashion Collective, une plateforme internationale pour propulser les créateurs - prometteurs, émergents, indépendants ou qui n'ont pas les ressources nécessaires - à organiser leur défilé aux Fashion Week internationales de Londres, Paris, Milan ou New York.

Cette saison en marge du calendrier officiel de la Fashion Week féminine printemps-été 2025, 18 créateurs internationaux ont défilé à Paris les 25 et 26 septembre. Explications de Jamal Abdourahman, le fondateur de la Vancouver Fashion Week.

Quelle est l'histoire de la Vancouver Fashion Week ?

Jamal Abdourahman, fondateur de la Vancouver Fashion Week :

Pendant mes études, j'ai commencé à organiser des défilés de mode pour gagner ma vie, j'ai même ouvert un magasin de vêtements sur Robson Street. Puis, j'ai voyagé dans des capitales de mode comme Hong Kong, New York et Londres avant d'assister à la Fashion Week de Paris en 1999, qui m'a beaucoup inspirée. De retour chez moi, j'ai lancé la Vancouver Fashion Week en 2001 et depuis elle n'a cessé de croître et est aujourd'hui la deuxième plus grande vitrine de la mode en Amérique du Nord, après celle de New York. Elle dure six jours et nous avons jusqu'à 80 talents qui s'y présentent chaque saison.

Londres est connue pour ses jeunes talents, New York est plus commerciale, Milan plus luxe, Paris ouvert aux étrangers... Quelle est la particularité de la Vancouver Fashion Week ?

La Vancouver Fashion Week est connue pour ses talents internationaux diversifiés et inclusifs, un domaine sur lequel nous nous concentrons depuis presque 25 ans.

En quoi consiste le Global Fashion Collective ?

Depuis 2017, le GFC permet de faire venir des créateurs émergents dans de grandes Fashion Week internationales. Son objectif : créer la voie pour les futurs talents via une équipe internationale de professionnels qui les soutiennent lors de leurs venues sur les scènes mondiales des cinq principales Fashions Week - New York, Londres, Milan, Paris et Tokyo.

Paris, en tant que capitale de la mode, a été un choix stratégique pour lancer le GFC en Europe. Sa première présentation a eu lieu en 2019 pendant la PFW au Palais de la Découverte. L'événement a été organisé pour donner une chance aux créateurs de montrer leurs collections lors d'une des semaines de la mode les plus réputées au monde. L'idée était de profiter de la renommée internationale de Paris qui attire de nombreux professionnels, médias et acheteurs pour permettre à des talents moins connus d'obtenir une plus grande visibilité.

Jasive printemps-été 2025 à la Paris Fashion Week le 26 septembre 2024 (STEFANIA DANESE / GORUNWA)

Est-ce la première fois que ces créateurs viennent à Paris ?

Oui, cette saison, les 18 créateurs présents ne sont jamais venus à Paris. Il s'agit de The Toe (défilé homme), Shiryu Takahashi, Jardin des costumes, Valienne, Rosey Aphrodina, Lib, Eleonore.Lim, Tess Mann Atelier, Oeuva, Sabokbar, Jasive et Patrycja Plesiak (défilés femme). Tornado, Sukaz Jackets, Shengtang Peony, David Layer, Disman Ling et Cedim sont, quant à elles, des marques mixtes.

Quels sont parmi ces 18 créateurs, ceux à l'aura la plus internationale ?

Quatre d'entre eux - Jasive, Tess Mann, David Layer et Patricja Plesiak - ont déjà défilé avec le GFC lors d'autres semaines de la mode Ils ont l’aura la plus internationale car ils se distinguent par leur capacité à allier innovation et sophistication.

Jasive a présenté son travail aux Fashion Week de New York, de Vancouver et de Tokyo. C’est une créatrice reconnue pour ses pièces sophistiquées, élégantes et féminines mariant couture classique et touches modernes avec une attention aux détails et aux tissus luxueux. C'est un mélange entre minimalisme et glamour souvent influencée par son héritage mexicain. Tess Mann Atelier a présenté ses créations à la London Fashion Week ainsi qu'à des salons à la New York Bridal Fashion Week. Elle est connue pour ses robes de mariée et de soirée haute couture et son approche luxueuse et sur mesure. Son atelier se concentre sur des pièces élégantes, souvent ornées de détails comme la dentelle et les perles.

Patrycja Plesiak printemps-été 2025 à la Paris Fashion Week le 26 septembre 2024 (STEFANIA DANESE / GORUNWA)

Patrycja Plesiak a présenté ses collections aux semaines de la mode de Londres, Milan, Vancouver et Tokyo. Elle se distingue par son style avant-gardiste et ses créations exubérantes. Ses collections souvent audacieuses allient glamour et excentricité, tout en explorant des formes non conventionnelles et des coupes originales. David Layer a défilé aux semaines de la mode de Vancouver et de Tokyo. Ce créateur avant-gardiste est connu pour ses jeux de textures et ses superpositions audacieuses. Mélangeant des éléments de couture avec des concepts modernes, offrant innovation et sophistication, il défie les conventions en intégrant des éléments architecturaux et expérimentaux.