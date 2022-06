Fashion Week masculine : l'ombre de Virgil Abloh a plané joyeusement sur un show Louis Vuitton célébré en fanfare

Alors que la collection printemps-été 2023 signée du studio prêt-à-porter masculin Louis Vuitton a défilé le 23 juin sur les podiums de la Paris Fashion Week, le monde de la mode se demande encore qui va succéder à Virgil Abloh. En attendant la réponse, l'esprit du créateur afro-américain, a encore, plané sur cette collection.

Une scénographie à l'humeur joyeuse et enfantine

Il fallait bien la Cour Carrée du Louvre à Paris pour accueillir le show-performance de Louis Vuitton. La foule amassée à l'entrée piaffait d'impatience sous un grand soleil mais n'imaginait pas le spectacle qui l'attendait. A peine le porche franchi, c'est le décor qui étonne : une aire de jeux gigantesque de couleur jaune, ressemblant à un circuit de voitures, nous transporte dans un monde enfantin. Le carton d'invitation au défilé - conçu en hommage aux décors de spectacle créés par Virgil Abloh pendant ses huit saisons en tant que directeur artistique de 2018 à 2022 - sous la forme d'un jeu de société à assembler, donnait déjà le ton.

Louis Vuitton printemps-été 2023 à la Paris Fashion Week, le 23 juin 2023 : la fanfare de Floride The Marching 100 (FRANCOIS MORI/AP/SIPA / SIPA)

Une aire de jeux agrandie pour évoquer ces jouets que l'on donne aux enfants et qui sont des outils pour l'imagination, des éléments de base pour leurs rêves et leurs aspirations. Ces symboles de l'enfance ponctuent la collection. On retrouve l'iconographie de la cour de récréation sur les vêtements et accessoires : avions en papier origami, blocs de construction, perles, textures et tons de pâte à modeler, imprimés de dessins animés, outils de bac à sable....



Le show, qui s’ouvre sur un prélude cinématographique réalisé par un artiste afro-américain, cinéaste, DJ et animateur de radio Ephraim Asili, est suivi d'une double performance : une fanfare de Floride, The Marching 100, et une danse intense et joyeuse rythmée par des porteurs de drapeaux. A tel point que la bande sonore du défilé va fusionner avec les vêtements : deux mannequins "SpeakerMan" intègrent, par exemple, des haut-parleurs sans fil dans leurs sacs à dos. Le show sera, quant à lui, ponctué des textes du rappeur Kenrick Lamar.

Louis Vuitton printemps-été 2023 à la Paris Fashion Week, le 23 juin 2023 : le mannequiin porte un sac SpeakerMan (JULIEN DE ROSA / AFP)

Du romantisme à l'upcycling

Le romantisme imprègne la collection avec des champs de fleurs représentés sur des vêtements au travers de peintures impressionnistes, transformées en tapisseries et estampes, tandis que des représentations de chardons apparaissent dans plusieurs tissages, imprimés et broderies. Ces motifs floraux sont des clins d'œil au décor des maisons ancestrales de Louis Vuitton (à Asnières) où les chardons apparaissent souvent en bouquets.

Louis Vuitton printemps-été 2023 à la Paris Fashion Week, le 23 juin 2023 : peintures impressionnistes de champs de fleurs (JULIEN DE ROSA / AFP)

L'idée de transformer l'imagination en création se retrouve dans ces jouets. Blocs de construction et éléments de pâte à modeler ornent les vêtements et accessoires, tandis que les composants de la boîte à outils – ciseaux, pincettes et pinces – les embellissent comme ces pendentifs brodés en trois dimensions. La maison de luxe fait montre de son savoir-faire avec ses tissus aux broderies, perlages et crochets faits à la main. A noter que de nombreux looks de la collection sont recyclés.

Louis Vuitton printemps-été 2023 à la Paris Fashion Week, le 23 juin 2023 : des pendentifs ciseaux, pincettes et pinces sont brodés en trois dimensions. (FRANCOIS MORI/AP/SIPA / SIPA)

Le final se termine avec une touche d'émotion quand les mannequins reviennent en portant à la main un grand voile, qui n'est pas sans évoquer le runway (ndlr : tapis/podium) des jardins du Palais Royal pour le premier show de Virgil Abloh.



Louis Vuitton printemps-été 2023 à la Paris Fashion Week, le 23 juin 2023 : au final, les mannequins reviennent en portant un voile de couleur évoquant le podium de la première collection de Virgil Abloh (JULIEN DE ROSA / AFP)

Six mois pour surfer sur l'aura Virgil Abloh

Louis Vuitton avait rendu hommage en janvier 2022 à Virgil Abloh en présentant, à Paris, sa huitième et dernière collection, celle de l'automne-hiver 2022-23.

Outre ce défilé, d'autres évènements hommage ont été organisés depuis. La marque de luxe s'est associée à Sotheby's pour une vente aux enchères caritative de baskets. Plus de 100 000 dollars la paire en moyenne, jusqu'à plus de 350 000 pour la plus chère : la vente de 200 lots Vuitton-Nike dessinées par Virgil Abloh avait totalisé 25 millions de dollars.

Un autre événement s'est tenu en avril : l'exposition Coming of Age a été présentée à la Fondation Louis Vuitton. En 2019, Virgil Abloh avait organisé à Los Angeles une exposition dans le cadre d’un partenariat créatif avec la galerie d’art Little Big Man Gallery. Lors de ses étapes à Paris, Pékin, Milan, New York, Munich, Tokyo et Séoul, Coming of Age avait permis à des étudiants, artistes et communautés d’accéder à un atelier Do It Yourself afin qu’ils créent leur propre fanzine à partir des oeuvres de l’exposition qu’ils avaient le plus appréciées. Coming of Age a réuni les oeuvres de l’exposition originale et son récit narratif pour les réinventer et les développer.

Louis Vuitton printemps-été 2023 à la Paris Fashion Week, le 23 juin 2023 (FRANCOIS MORI/AP/SIPA / SIPA)

"Un choix qui demandera de l'audace" mais qui se fait attendre

Six mois après la disparition de Virgil Abloh - qui dénonçait le racisme et avait milité pour une société inclusive dès son premier défilé We are the World pour le printemps-été 2019 - alors que défile la collection masculine printemps-été 2023 sur les podiums parisiens de la Fashion Week, la marque n'a toujours pas annoncé le nom de son successeur.

"Il nous faut quelqu'un de sa trempe", avait déclaré le PDG de Louis Vuitton, Michael Burke, dans Le Figaro le 21 janvier 2022. "Nous n'essayerons pas de répliquer Virgil (...) Il nous faut quelqu'un de sa trempe, mais aussi de la trempe de Louis Vuitton, marchant du Jura jusqu'à Paris. Quelqu'un qui n'est pas forcément du sérail de la mode, qui serait fasciné par ce monde et voudrait le conquérir", avait-il alors déclaré. Il faudrait une personnalité qui nourrit "une sensibilité vis-à-vis du prêt-à-porter, très importante dans notre business. Un créatif qui sent l'époque, qui comprend le zeitgeist (ndlr : esprit du temps) et sait synthétiser tout ce qui se passe à un moment T en racontant de belles histoires", avait ajouté le PDG de Louis Vuitton.



En janvier 2022, les spécialistes affirmaient "qu'il n'y a pas d'urgence". "C'est un choix qui demandera de l'audace tout comme le choix de Virgil a été audacieux", avait analysé Serge Carreira, maître de conférences à Sciences Po, interrogé par l'AFP. "Il a incarné une nouvelle façon d'appréhender la mode qui inclut aussi la culture, la société, les grands mouvements et mixe tout" tel un DJ, avait encore souligné Serge Carreira.

Parmi les potentiels candidats noirs avaient été cités ses anciens collaborateurs Samuel Ross et Heron Preston, le directeur artistique de Reebok, Kerby Jean-Raymond, la styliste britannique Grace Wales Bonner et même le rappeur et designer Kanye West, ami d'Abloh. Les noms des créateurs au chômage Kris van Assche, Daniel Lee et Riccardo Tisci étaient également mentionnés.

"Virgil Abloh était une figure de diversité, de promotion de talents des créateurs de couleur. C'est un sujet symbolique mais la question concerne l'industrie de la mode globalement, plus que Vuitton en particulier", avait encore estimé Serge Carreira.