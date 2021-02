Fashion Week de New York : la styliste Rebecca Minkoff parie sur la réalité augmentée

Si New York a la possibilité de proposer des défilés ou des présentations, le syndicat américain de la mode a conseillé à ses membres d'opter pour la plateforme virtuelle. Rebecca Minkoff a privilégié TikTok, Instagram et la technologie de la réalité augmentée pour enrichir sa présentation.

Peut-on faire un meilleur défilé de mode en virtuel qu'en personne ? La styliste Rebecca Minkoff, l'une des rares à organiser un défilé en chair et en os lors de la courte semaine de la mode new-yorkaise, espère, grâce à des technologies de réalité augmentée, immerger les internautes dans sa collection printemps-été 2021.

En raison de la pandémie, pour la deuxième saison consécutive, les collections de prêt-à-porter new-yorkaises (celles de l'automne-hiver 2021-22) ne sont présentées qu'en ligne - par le biais de la plateforme Runway360 lancée la saison dernière par le CFDA (syndicat américain de la mode) - et la plupart des grands noms de la Fashion Week brillent par leur absence.

Un show avec un public restreint complété par les réseaux sociaux

Seules exceptions : Jason Wu, qui a organisé au premier jour, le 14 février, son défilé pour 25 personnes à peine, et de Rebecca Minkoff, moins connue, qui a invité une centaine de personnes, le 16 février, à une présentation à Soho, avec masques et distanciation sociale.

Si les internautes ont pu suivre la présentation de la styliste Rebecca Minkoff en direct sur TikTok ou Instagram, d'autres fashionistas peuvent voir sa collection printemps-été 2021, à partir du 17 février, avec des images à 360 degrés, sur Yahoo. En association avec le studio de production 5G de Verizon Media et leur partenaire Yahoo Ryot Lab, la styliste a utilisé les technologies de réalité augmentée pour enrichir sa présentation.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Rebecca Minkoff (@rebeccaminkoff)

Avec leur téléphone portable, les consommateurs pourront zoomer sur un tissu, faire le tour d'un vêtement, examiner ses détails, autant de choses impossibles à faire même lorsqu'on est assis au premier rang d'un "vrai" défilé. Ce contenu "permet vraiment au consommateur de se rapprocher du styliste et du vêtement sans même entrer dans un magasin", a indiqué la styliste au site spécialisé Women's Wear Daily.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Rebecca Minkoff (@rebeccaminkoff)

"Rien ne remplace le fait de voir en personne comment bouge un vêtement"

Beaucoup jugent néanmoins les défilés physiques irremplaçables. "Voir une collection en personne est beaucoup plus excitant, on peut sentir l'atmosphère, voir les tissus, il y a de la musique", a indiqué Karina Blik, une mannequin et blogueuse russe après le défilé, riche en shorts de cuir et en vêtements d'été en tissus imprimés aux motifs animaliers.

Avec les défilés en ligne, "on perd l'énergie, la magie, et l'aspect social", a estimé aussi Esther Santer, blogueuse new-yorkaise de 30 ans. "Finalement, rien ne remplace le fait de voir en personne comment bouge un vêtement, de quoi il a l'air, porté sur une personne. C'est incroyable que Minkoff ait réussi à faire ça, a-t-elle ajouté. C'est formidable de pouvoir sortir et de goûter à cette semaine de la mode, car je sais combien elle nous manque à tous".