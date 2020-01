EN IMAGES. Marinières, jupes pour hommes... Jean Paul Gaultier revisitera-t-il ses 5 looks iconiques lors de son dernier défilé haute couture ?

La marinière, les seins coniques de Madonna, les jupes pour hommes et les mannequins hauts en couleurs tranchant avec les canons habituels... Retour sur le style Jean Paul Gaultier avant ses adieux aux défilés haute couture le 22 janvier 2020 au Théâtre du Châtelet à Paris où certainement ses modèles emblématiques seront présents.

L'icône de la mode Jean Paul Gaultier - qui en 50 ans a révolutionné les codes vestimentaires, devenant l'un des symboles du luxe français - fera le 22 janvier à Paris ses adieux aux défilés haute couture pour se lancer dans un "nouveau projet" avec sa maison.

Considéré dans le passé comme "l'enfant terrible de la mode", le créateur français de 67 ans est une figure incontournable dans le monde de la couture, connu pour avoir bousculé les codes vestimentaires dans les années 80 au point d'être qualifié d'iconoclaste. Depuis ses premières collections, il a mélangé les genres, les sexes, les époques, la gouaille des rues populaires et la distinction des beaux quartiers. "Dès votre première collection en 1976, vous avez remis en cause les critères du goût et du mauvais goût. Vous avez choqué, dérangé et agacé en vous amusant à brouiller les pistes avec une garde-robe ambivalente et interchangeable", lui lançait Pierre Cardin en 2001 en lui remettant la Légion d'honneur.