Écosse : le kilt, une tradition qui se perpétue lors des mariages

À l'abri de la pluie et des vents écossais, dans la chaleur d'un restaurant de Glasgow (Écosse), la tradition s'affiche bien au-delà des plats et du whisky. Ici, les serveurs portent le kilt très fièrement. "On a de la place pour bouger, on se sent plus libre, et puis ça fait un bon sujet de discussion", témoigne Jan Iezar, gérant du restaurant. Une tenue peut-être surprenante aux yeux des touristes, mais qui n'étonne absolument pas les Écossais.



Le kilt, élément incontournable des mariages traditionnels

Dans les rues de Glasgow, la tenue traditionnelle vieille de 500 ans a été remplacée par le pantalon. Pour trouver des kilts, il faut chercher du côté des boutiques de souvenirs, ou de celles des artisans. Lors des grandes occasions, la famille royale britannique, et le Prince Charles notamment, le portent régulièrement lors des visites en Écosse. Le kilt est également incontournable pour les cérémonies de mariage traditionnelles. "En Écosse, on dit qu'on porte le kilt en mode commando, c'est-à-dire sans sous-vêtement. C'est ce que je fais", témoigne David Porter, futur marié.