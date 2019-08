Des internautes s'agacent de voir une mannequin taille 40 qualifiée de "ronde"

Les mensurations de la Néerlandaise Jill Kortleve correspondent à la taille la plus portée par les Françaises.

Elle se présente comme "l'un des premiers mannequins avec des formes" de Zara. Dans un message publié sur Instagram jeudi 15 août, la Néerlandaise Jill Kortleve a remercié la marque espagnole de l'avoir choisie comme modèle pour son site web. Plusieurs médias, dont le site belge 7 sur 7 et le HuffPost, ont repris l'information mardi 27 août, en traduisant le mot "curvy" ("pulpeux" en anglais) par "ronde".

Si Jill Kortleve est moins filiforme que les mannequins auxquels Zara fait habituellement appel, plusieurs internautes ont critiqué le choix de la qualifier de "ronde". Selon le HuffPost, qui cite plusieurs agences de mannequin, "le tour de hanches de la jeune femme oscille entre 105 et 107 cm, ce qui correspond à une taille 40/42 dans la plupart des magasins français". Or, les tailles les plus portées par les Françaises sont le 40 (20,6% des femmes) et le 42 (16,6%), indique l'Institut français du textile et de l'habillement.

"Je viens de lire que cette femme est le premier mannequin 'plus-size' ["grande taille" en anglais] de l'histoire d'une marque méga-connue de prêt-à-porter, alors du coup je me demande si on cherche pas tout simplement a toutes nous rendre dingues et être sûrs qu'on se déteste bien", s'agace l'illusatrice Pénélope Bagieu sur Twitter. La militante féministe Caroline de Haas s'étonne, elle aussi, de voir le terme "mannequin rond" appliqué à une femme qui "fait du 40/42". "Sous prétexte qu'elle a un peu de ventre, elle est considérée comme un 'mannequin rond'", abonde une internaute. Contactée par franceinfo, la marque Zara n'a pas encore donné suite.

Je viens de lire que cette femme est le premier mannequin plus-size de l'histoire d'une marque méga-connue de prêt-à-porter, alors du coup je me demande si on cherche pas tout simplement a toutes nous rendre dingues et être sûrs qu'on se déteste bien. pic.twitter.com/L2Dp0wVjYC — Pélénope Bagieu (@PenelopeB) August 27, 2019

« Un mannequin rond »

La dame fait du 40/42.

« Rond »

Sérieusement, c'est quoi votre drogue les gars ? pic.twitter.com/aMI1q3MeNT — Caroline De Haas (@carolinedehaas) August 26, 2019