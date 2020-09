Mode : la nouvelle génération opte pour des vêtements unisexe

Pas facile de différencier les adolescents dans la rue. Filles ou garçons, ils arborent des vêtements similaires, au point qu’on les confonde. La nouvelle génération ne veut plus être catégorisée et utilise les vêtements unisexes comme une manière de s’affranchir de son identité genrée. À 20 ans, Paul Moka mélange les genres et brouillent les pistes avec des pièces chinées en friperie. "Moi je me sens bien à l’aise là-dedans, je n’ai pas l’impression d’être féminin ou pas (…) c’est juste se faire plaisir avec la mode", explique le jeune homme.

Les marques s’emparent de la tendance

Depuis cinq ans, les marques s’emparent de la tendance. Elles ont toutes lancé leur ligne de vêtements unisexes et chaque saison, elles ne manquent pas de renouveler leur collection. Certains petits créateurs vont encore plus loin et ne présentent plus de rayons hommes ou femmes, une seule collection pour tous. Les grandes enseignes s’en inspirent aussi.

