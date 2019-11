Hauts-de-France : des vêtements made in France réalisés avec du tissu recyclé

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Cliquez ici pour nous alerter !

Sarah Bourgois est la fondatrice de Refab Market. Alors que la mode ne fait pas toujours bon ménage avec l'environnement, la créatrice a décidé de produire des vêtements plus durables. Ses créations sont totalement fabriquées en France et réalisées uniquement avec du tissu recyclé. "La matière disponible est largement suffisante en France", assure-t-elle.

Un chiffre d'affaires multiplié par trois en un an

Sa matière première, elle va la chercher dans une fabrique d'uniformes à Calais (Pas-de-Calais). Elle achète à prix symboliques des chutes de tissu. "Dans l'usine, elle n'a plus de valeur, mais elle en a forcément pour nous, car elle va devenir un nouveau produit", révèle la créatrice qui a sorti sa deuxième collection. Des créations qui séduisent de plus en plus de clientes qui veulent consommer moins, mais mieux. En effet, le chiffre d'affaires de Refab Market a été multiplié par trois en un an.

Le JT

Les autres sujets du JT