L’écrivaine Louise Chennevière regrette qu’une femme soit toujours d’abord considérée comme “un corps”. Dans son livre “Pour Britney”, elle questionne la façon dont les femmes sont scrutées dans notre société.

Louise Chennevière, écrivaine, explique que dès le plus jeune âge, le corps des filles est perçu comme un objet sexuel. "On leur dit en permanence de fermer les jambes", raconte-t-elle, ajoutant qu'on lui faisait ces remarques même à 25 ans. "Le problème, ce n'est pas de regarder une culotte, c'est qu'on regarde cette culotte et qu'on sait que la culotte d'une jeune fille est un objet sexuel", dit-elle. Les filles apprennent très tôt à être au centre des regards et à se juger constamment sur leur apparence physique dans l'espace public.

Britney Spears, symbole de l'hypersexualisation des jeunes femmes

Louise Chennevière explique que Britney Spears a d'abord été présentée comme la "jeune vierge, la fiancée de l'Amérique", une image d'innocence hypersexualisée par le regard extérieur. Quand la chanteuse américaine a voulu assumer sa sexualité à 18 ans, elle a été vivement critiquée. L'écrivaine évoque également l’écrivaine québecoise Nelly Arcan, qu'elle décrit comme "l'une des plus grandes" de la littérature malgré son passé de travailleuse du sexe. "Elle est au cœur de cette aliénation (...) elle a une lucidité implacable sur ce que c'est", affirme Louise Chennevière. Nelly Arcan "n'arrête pas de dire : Je veux être la plus belle des femmes", incarnant cette quête d'un idéal féminin aliénant. Pour l'autrice, Nelly Arcan offre "la plus forte critique du patriarcat" qu'elle ait lue.