Nouveau directeur, nouvelle organisation, nouveaux lieux : le salon du livre de Paris deviendra un festival en 2022

Changement de lieux, de forme et d'organisateurs : le salon du livre de Paris fera son retour du 21 au 24 avril 2022 sous la forme d'un festival organisé par le Syndicat national de l'édition (SNE), après deux années d'annulations.

Ce "nouveau festival", se tiendra entre "un noyau central parisien" au Grand Palais éphémère, sur le Champs-de-Mars, et "quelques grands lieux emblématiques de Paris et de sa proche couronne", annonce mardi le SNE dans un communiqué. Le salon du livre se déroulait habituellement à Paris Expo, grand parc des expositions porte de Versailles.

La transformation du salon en festival intervient après l'expiration du contrat, non renouvelé, entre le SNE et Reed Expositions France, devenu RX France, jusqu'ici coorganisateur de l'évènement.

Changement de direction

L'ancien directeur des librairies La Procure, Jean-Baptiste Passé, a été nommé directeur général du festival pour organiser sa première édition 2022, 40 ans après le premier salon du livre de Paris. Depuis 2016, la direction du salon du livre était assurée par Sébastien Fresneau, cadre de RX France.

"La transformation du salon du livre en festival revêt une double exigence économique et culturelle", déclare le futur directeur du festival Jean-Baptiste Passé, qui prendra ses fonctions en septembre 2021.

Retour des grands groupes ?

Le SNE était en recherche d'un nouveau modèle car de plus en plus de groupes d'édition se détournent de l'évènement. Dès avant les annulations des éditions 2020 et 2021, le salon souffrait de l'absence de deux grands groupes français, Hachette (Grasset, Fayard, Stock, Calmann Lévy, etc.), qui n'y envoyait plus que certaines maisons, et Madrigall (Gallimard, Flammarion, POL, J'ai lu, Denoël, etc.), qui officiellement se concentre sur "l'international".

L'institution conserve néanmoins un succès certain auprès du public. La dernière édition en date, la 39e, en mars 2019, avait attiré 160 000 visiteurs, 3 000 auteurs et 1.200 exposants.