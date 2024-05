Salman Rushdie récompensé du troisième prix Constantinople pour son livre "Le Couteau"

Salman Rushdie est récompensé du prix Constantinople pour son dernier ouvrage Le Couteau paru aux Éditions Gallimard en avril dernier. Il y raconte ses réflexions sur la tentative d’assassinat au couteau dont il est victime en 2022 lors d'une conférence littéraire. Grièvement blessé, l'écrivain de 76 ans a depuis perdu la vue d'un œil. D’une dotation de 10 000 euros, le prix est remis ce lundi 6 mai 2024 en présence du lauréat.

Décerné par un jury de huit membres, le prix Constantinople couronne chaque année une ou deux personnalités, auteurs d’une œuvre littéraire importante. Il peut s’agir d’un roman, récit ou essai, écrit en langue française ou traduit, voire d’un seul livre marquant. Les critères d’évaluation de l’ouvrage concernent ses personnages, ses intrigues et son inspiration (s’agissant d’un roman ou d’un récit), ou l’analyse approfondie des forces en jeu et sa rigueur (dans le cas d’un essai), œuvre à l’apaisement dans un contexte conflictuel.

Couverture de " Le couteau" de Salman Rushdie aux Editions Gallimard (DR)

Créé en 2022

Pour sa troisième édition, les membres du jury étaient composés de Metin Arditi (Président), Anne Berest, Dominique Bona et Jean-Luc Marion de L'Académie française, Anne Fulda, Rachel Khan, Haïm Korsia et Jean-René Van der Plaetsen. Le premier prix Constantinople avait été décerné en 2022 à Élie Barnavi et Elias Sanbar. L’année dernière c’est Boualem Sansal et Delphine Minoui qui avaient été récompensés.

Né en 1947 à Bombay, Salman Rushdie est un écrivain britannique naturalisé américain vivant à New-York depuis 2000. Son œuvre comprend une vingtaine d’ouvrages : romans, essais et recueils de nouvelles, dont Les enfants de minuit (Stock, 1983 / Folio, 2010), couronné du Booker Prize en 1981 et La Honte (Plon, 1985 / Folio, 2011), prix du Meilleur Livre étranger en 1985. Depuis 1989, il fait l’objet d'une fatwa de l'ayatollah Khomeini à la suite de la publication des Versets sataniques (1989).