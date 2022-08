Agression de Salman Rushdie : Boris Johnson se dit "atterré", la classe politique française s'insurge contre cet acte "barbare"

"Barbare", "ignoble", "intolérable". Tels sont les mots de la classe politique française pour qualifier l'agression de l'écrivain britannique Salman Rushdie, vendredi 12 août dans l'Etat de New York. L'auteur des Versets sataniques était cible d'une fatwa de l'ayatollah iranien Rouhollah Khomeiny depuis plus de trente ans.

Le Premier ministre britannique, Boris Johnson, s'est dit sur Twitter "atterré que Sir Salman Rushdie ait été poignardé alors qu'il exerçait un droit que nous ne devrions jamais cesser de défendre", en allusion à la liberté d'expression.

Appalled that Sir Salman Rushdie has been stabbed while exercising a right we should never cease to defend.



Right now my thoughts are with his loved ones. We are all hoping he is okay.