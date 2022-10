Prix Nobel de littérature : Gallimard lance 900 000 réimpressions des livres d'Annie Ernaux, qui s'arrachent dans les librairies

Quelques jours à peine après l'annonce du Prix Nobel de littérature décerné à la romancière Annie Ernaux le 6 octobre, son éditeur, Gallimard, a décidé sans attendre de lancer une grande campagne de réimpression de ses œuvres, une vingtaine de romans, des Armoires vides (1974) au Jeune homme (2022), en passant par La place (1986), Les années (2008), ou encore Mémoire de fille (2016).

>> Cinq livres pour entrer dans l'œuvre d'Annie Ernaux

"Deux heures après l'annonce, on avait déjà des demandes", confie Isabelle Léger, gérante de la librairie Les mots retrouvés, à Vitry-sur-Seine (Val de Marne) "D'ailleurs, comme d'habitude, ce sont les clients qui nous ont annoncé la bonne nouvelle", ajoute la libraire, ravie que le Nobel de littérature 2022 soit cette année décerné à une femme, et encore mieux, à une Française.

"Le lendemain de l'annonce, tout était parti"

"On avait un peu de stock, heureusement, mais dès le lendemain de l'annonce, tout était parti", explique-t-elle. "Heureusement, dès le vendredi aux aurores, notre représentant nous a appelé pour nous demander quelles quantités on voulait commander. Dans ces cas-là, ils sont réactifs", poursuit la libraire.

Selon le Syndicat de la librairie française (SLF) les ventes des livres d'Annie Ernaux ont été multipliées par dix sur les six derniers jours, rapporte le magazine professionnel Livres Hebdo.

Selon le dernier panel GFK communiqué à Madrigall, Le Jeune Homme (2022), dernier roman d'Annie Ernaux, "s'est vendu à plus de 6200 exemplaires en France la semaine du lundi 3 au samedi 8 octobre, contre 665 exemplaires la semaine précédente", rapporte le Figaro.

Connu ou pas connu, le lauréat du Nobel de littérature voit ses ventes exploser, constatait le service d'informations et de statistiques pour l'édition, Edistat en 2014, cité par La tribune en 2014, après le Nobel de Patrick Modiano.

900 000 réimpressions

"Nous avons tout de suite été sollicités par les libraires", confie Jean-Charles Grunstein, directeur commercial de la branche littérature chez Gallimard dans une interview au journal Le Parisien. "Nous avons aussitôt lancé des réimpressions de ses romans qui, aujourd’hui, sont de l’ordre de 900 000 exemplaires répartis pour 85 % en poche chez Folio et 15 % en grand format dans nos collections Blanche, Imaginaire et Quarto", précise l'éditeur. Cette réimpression s'accompagnera d'une campagne de communication, à grand renfort d'affiches et de publicité.

"Avec Modiano ça a été pareil, l'explosion. Quand le Nobel n'est pas un auteur connu, on a des demandes, mais ça n'a pas du tout le même impact. Là, Annie Ernaux est une auteure déjà connue, appréciée, donc c'est une excellente nouvelle pour les libraires", se réjouit Isabelle Léger.

Déjà reconnue

Annie Ernaux est une écrivaine "déjà largement reconnue qui touche toutes les générations" confirme Jean-Charles Grunstein. Certains de ses livres ont déjà fait des gros succès de librairie, comme La Place, écoulé à plus de 800 000 exemplaires. Son dernier roman, Le Jeune Homme s'est vendu à 100 000 exemplaires et Les années à 400 000, dont 160 0000 en grand format, selon le directeur commercial de Gallimard.

Selon son éditeur, Annie Ernaux a vendu au total près de 4 millions de livres. Ce qui ne l'empêchera avec ce Nobel d'élargir encore sa notoriété. En France, "on peut espérer atteindre les 5 millions d’exemplaires, d’autant qu’un prix Nobel de littérature s’étend sur une période assez longue" avance Jean-Charles Grunstein. Mais aussi à l'étranger, où elle est déjà très appréciée et étudiée au niveau universitaire, comme aux États-Unis, à New York, où la romancière a été ovationnée quelques jours après l'annonce de son prix.

"Certains clients demandent Le jeune homme, parce qu'ils ne connaissent pas son oeuvre et veulent commencer par le dernier, mais sinon nous n'avons pas noté de demandes particulières. On a commandé 20 exemplaires de chaque titre, et maintenant on attend les livraisons, qui ne devraient pas tarder. Il n'y aura pas de pénurie", rassure la Isabelle Léger.