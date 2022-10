Prix Nobel de littérature : Emmanuel Macron félicite Annie Ernaux, voix "de la liberté des femmes et des oubliés du siècle"

Emmanuel Macron a salué jeudi 6 octobre l'attribution du prix Nobel de littérature à l'écrivaine française Annie Ernaux, "voix" de "la liberté des femmes et des oubliés du siècle". L'académie suédoise a en effet couronné la romancière française qui devient la 17e femme à décrocher le Nobel de littérature, et le16e lauréat français depuis la fondation des célèbres récompenses en 1901.

"Annie Ernaux écrit, depuis 50 ans, le roman de la mémoire collective et intime de notre pays", a tweeté le président de la République. "Elle rejoint par ce sacre le grand cercle de Nobel de notre littérature française", a-t-il ajouté.

D'autres personnalités du monde politique ont rendu hommage à la romancière qui écrit depuis les années 1970. Pour la ministre de la Culture Rima Abdul Malak, le Nobel attribué à Annie Ernaux "est le couronnement d'une oeuvre intime et "porteuse de la vie des autres". D'une écriture ciselée et dense qui a révolutionné la littérature."

