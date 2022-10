Nobel de littérature : avec ce prix, Annie Ernaux se sent une "responsabilité" de témoigner pour "la justice"

L'écrivaine française Annie Ernaux, lauréate ce jeudi 6 octobre du prix Nobel de littérature, a salué "un très grand honneur" mais aussi "une grande responsabilité" qui lui est donnée afin de témoigner pour la "justesse et la justice".

"Je considère que c'est un très grand honneur qu'on me fait et pour moi en même temps une grande responsabilité, une responsabilité qu'on me donne en me donnant le prix Nobel", a réagi la lauréate auprès de la télévision suédoise SVT. "C'est à dire de témoigner (...) d'une forme de justesse, de justice, par rapport au monde", a-t-elle ajouté.

"C'est vraiment la surprise qui domine. Cela n'a jamais été dans mon paysage d'écriture, d'écrivaine", a-t-elle confié. Avec sa prose cristalline, Annie Ernaux faisait depuis longtemps partie des favoris des cercles littéraires, mais elle a assuré que c'était pour elle une grande "surprise".

L'écrivaine de 82 ans est récompensée pour "le courage et l'acuité clinique avec laquelle elle découvre les racines, les éloignements et les contraintes collectives de la mémoire personnelle", a expliqué le jury Nobel en annonçant son prix jeudi à 13 heures.

The 2022 #NobelPrize in Literature is awarded to the French author Annie Ernaux “for the courage and clinical acuity with which she uncovers the roots, estrangements and collective restraints of personal memory.” pic.twitter.com/D9yAvki1LL