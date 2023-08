"Le mal en personne" : chasse à l'homme en Norvège, un roman noir étouffant de Jørn Lier Horst

L’écrivain norvégien continue à sonder l’âme humaine avec son dernier livre qui reprend les codes du polar tout en allant bien au-delà. "Le mal en personne", chronique d’un désastre annoncé.

Jørn Lier Horst a la précision d’un chirurgien. Ses livres dissèquent la société norvégienne et décrivent, avec moult détails, le fonctionnement de la police. Son dernier roman, Le mal en personne (Gallimard Noir), ne déroge pas à la règle. Tout est parti d’une reconstitution. Tom Kerr, condamné à vingt et un ans de réclusion pour les meurtres, assortis de viols et d’actes de torture, de plusieurs jeunes femmes, réussit à échapper à la vigilance de ses gardiens. Le policier William Wisting, que les lecteurs de Jørn Lier Horst suivent depuis plusieurs années, est jugé responsable de cette évasion. Il est jeté en pâture à une opinion publique chauffée à blanc par les médias. William Wisting, lui, se moque de sa réputation et ne dévie pas de sa mission : retrouver l’évadé et surtout "l’Autre", son complice.

Sombres désirs

L’enquête va dans tous les sens. L’auteur norvégien, maître es-manipulations, brouille les pistes. Qui est donc cet être qui personnifie le mal ? Et d'où vient toute cette violence et cette rage de détruire même après la mort ? Voyage au bout de l'horreur. En filigrane, Jørn Lier Horst décrit la personne mue uniquement par le désir, voire le besoin, de faire mal à ses victimes, un tortionnaire dénué d’empathie en privé, sociable et serviable au grand jour. Comment saisir l’insaisissable ? Jørn Lier Horst a le sens du rythme et du suspense. Lui-même ancien inspecteur de police, il a entamé la série William Wisting en 2004. Son personnage a accompagné ses lecteurs, qui l’ont vu vieillir sous leurs yeux, pendant près de vingt ans. Dans cette enquête, William Wisting est soumis à rude épreuve. Démocrate convaincu, fervent défenseur de la liberté de la presse, il cache pourtant des informations au nom de l’efficacité. Il ouvre des horizons qui se referment avec régularité.

Portait de l'écrivain norvégien Jørn Lier Horst. (Marius Batman Viken)

L’auteur de Les chiens de chasse et de L’usurpateur oscille entre introspection et description clinique des rouages de la police. Il questionne la société moderne et s’interroge sur la nature humaine. L’écrivain aux dix millions d’exemplaires vendus à travers le monde nous fait vivre une chasse à l’homme palpitante. Jørn Lier Horst, un auteur à part dans le roman noir nordique. Le mal en personne, un roman puissant et destabilisant.

(Le mal en personne, Jørn Lier Horst, traduction de Céline Romand-Monnier, Gallimard, 20 euros)