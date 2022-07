Du manga au roman, en passant par la BD, découvrez les 50 livres favoris des Français

Un vaste dispositif imaginé par France Télévisions et BBC Studios, a été lancé au printemps pour permettre aux Français d'élire leur livre favori, sans aucune liste préétablie. Seule limite : le livre devait être traduit en langue française. Une occasion pour France Télévisions, de "mettre en lumière la grande richesse et la diversité de notre patrimoine littéraire", précise le communiqué de presse.

Des dizaines de milliers de Français de tous âges ont exprimé leur choix, proposant un riche et diversifié panorama de la littérature sous toutes ses formes, du roman au manga, en passant par la BD ou la littérature jeunesse. "On ne s'attendait pas à un tel succès et à autant de réponses, avec des choix aussi variés", se félicite Katia Martin, chargée du Livre, de la lecture, de la langue française et des Prix littéraires à France télévisions.

Personnalités

Les 50 livres les plus cités sont défendus par des personnalités de tous bords, du pâtissier Pierre Hermé au rappeur Joey Starr, en passant par les comédiens Patrick Chesnais ou Sylvie Testud, le judoka David Douillet ou encore l'ancien président de la République François Hollande.

Et ce n'est pas fini : jusqu’au 4 septembre, vous êtes à nouveau appelés à voter pour désigner votre livre favori parmi les 50. Le résultat de cette dernière consultation sera dévoilé lors d’une soirée exceptionnelle cet automne, sur France Télévisions.

Liste des 50 livres favoris des Français, avec pour chacun la personnalité qui le soutient :

- 1984, de George Orwell - Wendy Bouchard

- A la recherche du temps perdu, de Marcel Proust - Pierre Hermé

- Assassin Royal, de Robin. Hobb - Laurent Barrat

- Au bonheur des dames, d'Emile Zola - Isabelle Vitari

- Au revoir là haut, de Pierre Lemaitre - Anne-Marie Revol

- Avant que le monde ne se ferme, d'Alain Mascaro - Vanille

- Belle du seigneur d'Albert Cohen - Samuel Etienne

- Berserk, de Kentaro Miura - Noom Diawara

- Cent ans de solitude, de Gabriel Garcia Marquez - Macha Meril

- Changer l'eau des fleurs, de Valérie Perrin - Maud Fontenoy

- Cyrano de Bergerac, d'Edmond Rostand - Alex Vizorek

- Dragon Ball, d'Akira Toriyama - Raphäl Yem

- Dune, de Franck Herbert - Pascal Legitimus

- Ensemble c'est tout, d'Anna Gavalda - Anne Roumanof

- Harry Potter à l'école des sorciers, de JK. Rowling - Fabien Olicard

- Hunger games, de Suzanne Collins - Romain Doduik

- Il est grand temps de rallumer les étoiles, de Virginie Grimaldi - Cécile Bois

- Jane Eyre, de Charlotte Brontë - Nelson Montfort

- Jojo's Bizarre Adventure, d'Hirohiko Araki - Arnaud Demanche

- Kilomètre 0, de Maud Ankaoua - Irma

- L'attaque des Titans, de Hajimé Isayama - Joey Starr & son fils Kalil

- L'écume des jours, de Boris Vian - Anguun

- L'étranger, d'Albert Camus - Mohamed Bouhafsi

- L'alchimiste, de Paulo Coehlo - Cindy Bruna

- La Horde du contrevent, d'Alain Damasio - Morgane Cadignan

- La nuit des temps, de René Barjavel - Sylvie Testud

- Là ou chantent les écrevisses, de Delia Owens - David Douillet

- La Passe Miroir, de Christelle Dabos - Benjamin Müller

- La passeuse de mots, d'A-J. Twice - Bulledop

- La Promesse de l'aube, de Romain Gary - Roselyne Bachelot

- La Tresse, de Laetitia Colombani - Axel Bauer

- La vérité sur l'affaire Harry Quebert, de Joël Dicker - Yves Camdeborde

- Le comte de Monte Cristo, d'Alexandre Dumas - Patrick Chesnais

- Le parfum, de Patrick Suskind - Elie Semoun

- Le Petit Prince, d'Antoine de St Exupery - Nicolas Vanier

- Le Seigneur des Anneaux, de JRR. Tolkien - Cyril Dion

- Les gens heureux lisent et boivent du café, d'Agnès Lugand - Adda Abdelli

- Les hauts de hurlevent, d'Emily Brontë - Dave

- Les liaisons dangereuses, de Choderlos de Laclos - François-Xavier Demaison

- Les Misérables, de Victor Hugo - François Hollande

- Les piliers de la terre, de Kate Follet - Clémence Bottino

- Madame Bovary, de Gustave Flaubert - Gwendoline Hamon

- Naruto, de Masashi Kishimoto - Djimo

- Nymphéas noirs, de Michel Bussi - Felix Radu

- One Piece, d'Eiichiro Oda - Kheiron

- Orgueil et préjugés, de Jane Austen - Camille et Julie Berthollet

- Percy Jackson, de Rick Riordan - Tony Saint Laurent

- Scorpi, de Roxane Dambre - Jules Jaconnelli

- Tout le bleu du ciel, de Mélissa Da Costa - Axel Auriant

- Voyage au bout de la nuit, de Louis- Ferdinand Céline - Patrick Mille