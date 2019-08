Disparition : l'écrivaine prix Nobel Toni Morrison est décédée

Son visage est connu, mais ses livres et sa belle plume le sont plus encore. Toni Morrison est décédée à l'âge de 88 ans dans la nuit du 5 au 6 août, à New York (États-Unis). Elle est la première femme Afro-Américaine a avoir reçu le prix Nobel de littérature.