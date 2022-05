Une édition imbrûlable de "La servante écarlate" vendues aux enchères à New York pour lutter contre la censure

Une édition imbrûlable de la célèbre oeuvre de Margaret Atwood, La servante écarlate, a été mise aux enchères au profit de la lutte contre la censure aux Etats-Unis, un phénomène en expansion, ont annoncé mardi 24 mai 2022 son éditeur et la maison d'enchères Sotheby's. "Les recettes seront reversées à PEN America qui défend la liberté d'expression dans le monde", a-t-elle déclaré dans un tweet.

