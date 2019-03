Rencontre avec Michael Caine, légende du cinéma britannique

La vue de Londres, Michael Caine ne s'en lasse pas. Elle lui rappelle autant son enfance que le chemin parcouru. À 86 ans, il est l'une des dernières légendes du cinéma anglo-saxon. Une carrière immense, qu'il raconte dans un livre de 300 pages, truffé d'anecdotes et de conseils aux futurs comédiens. "Je m'étais cassé la cheville et je n'avais rien d'autre à faire que de rester assis à regarder la télévision. Un jour j'ai vu quelqu'un interroger des jeunes sur ce qu'ils avaient envie de faire plus tard. Plusieurs d'entre eux ont répondu qu'ils voulaient devenir riches et célèbres. Je me suis dit : il ne faut jamais vouloir devenir riche et célèbre, du coup j'ai eu envie de leur écrire", explique Michael Caine.

Plus de 130 films à son actif

Avant d'être une star, c'est dans un quartier très populaire que vivait Michael Caine. Quelques pas sur les planches et soudain le film Zoulou le propulse en haut de l'affiche. Il ne s'arrêtera plus de tourner, des tops et des flops que le comédien assumera. Au total, plus de 130 films, deux oscars et quelques bons souvenirs.

