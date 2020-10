Professeur assassiné : un livre de caricatures diffusé dans les lycées pour défendre la liberté d'expression

Les treize régions de France ont annoncé la diffusion d'un livre de caricatures politiques et religieuses dans les lycées, à la suite de l'assassinat de l'enseignant Samuel Paty.

Les 13 régions de France ont pris l'initiative de publier un livre de caricatures politiques et religieuses à l'attention des lycées, en réaction à l'assassinat de l'enseignant Samuel Paty, a annoncé le 19 octobre leur président Renaud Muselier. "Nous, présidents des régions de France, prenons aujourd'hui l'initiative de préparer la publication d'un ouvrage rassemblant les caricatures religieuses et politiques les plus marquantes parues dans la presse régionale aux côtés de celles parues dans la presse nationale", a-t-il dit à l'occasion du congrès des Régions de France à St-Ouen (93).

"Remettre en perspective le droit à la caricature"

"Nous allons demander à un collège d'historiens d'y remettre en perspective le droit à la caricature dans l'histoire politique de notre pays", a ajouté M. Muselier, après avoir condamné cet "assassinat ignoble et lâche".

#Regions2020 @RenaudMuselier Initiative des présidentes et présidents de région de préparer la publication d’un ouvrage rassemblant les caricatures religieuses et politiques les plus marquantes parues dans les quotidiens de la presse régionale #Republique #Libertedexpression — Régions de France (@Regionsdefrance) October 19, 2020

Le président de Régions de France a précisé que le ministère de l'Education nationale serait associé "à cette initiative pour que cet ouvrage puisse être mis à disposition de tous les lycéens et lycéennes de France". "Par ce geste, dans le respect de nos compétences, nous voulons témoigner de nos engagements à défendre les valeurs de la République et le droit fondamental de chacun et chacune de nos concitoyens à vivre en paix et dans la liberté", a souligné M. Muselier, avant une minute de silence à la mémoire de l'enseignant Samuel Paty.

En tant qu'invité, le président de l'Association des maires de France (AMF), François Baroin, a salué cette initiative "de diffuser à grande échelle auprès de tous les lycées de France l'une des expressions de la liberté". Dans son intervention, il a également exigé qu'un "ordre républicain (...) s'établisse sur la totalité du territoire".

Samuel Paty a été décapité le 16 octobre vers 17h près du collège où il enseignait l'histoire-géographie, dans un quartier calme de Conflans-Sainte-Honorine. Son assaillant, Abdoullakh Anzorov, a été tué par la police.