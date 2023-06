Minh Tran Huy et Maria Larrea, lauréates des Prix Essai et Roman France Télévisions 2023

Vingt-deux jurés ont récompensé ce jeudi Minh Tran Huy, pour son essai "Un enfant sans histoire" et Maria Larrea pour son roman "Les gens de Bilbao naissent où ils veulent".

Après d’intenses délibérations, le jury, composé de vingt-deux téléspectateurs et lecteurs passionnés, a décerné, ce jeudi 1 juin, le Prix Essai à la journaliste et écrivaine, Minh Tran Huy, pour son livre Un enfant sans histoire (Actes Sud) et le prix Roman à Maria Larrea, écrivaine et scénariste, pour Les gens de Bilbao naissent où ils veulent (Grasset).

Créés en 1995 par France Télévisions, ces deux Prix récompensent les auteurs d’un essai et d’un roman parus en langue française dans l’actualité littéraire récente. Six romans et essais ont ainsi été sélectionnés par Olivia de Lamberterie, François Busnel (président du jury), Anne-Marie Revol, Augustin Trapenard, Sarah Briand et Inès De La Motte Saint-Pierre, tous spécialistes de la littérature intervenant sur les antennes de France Télévisions. Dans un second temps, vingt-deux lecteurs, venus des quatre coins de l’hexagone, ont eu le plaisir de pouvoir choisir les lauréats.

Deux ouvrages poignants

Cette année, les deux récits sélectionnés mêlent enquête et introspection. Dans Un enfant sans histoire, Minh Tran Huy livre un témoignage touchant à la première personne sur son fils, Paul, âgé de six ans au moment du récit et atteint d’une forme sévère d’autisme. Dans l’incapacité de parler, son histoire est alors racontée par sa mère qui tente de trouver les mots pour le comprendre, tout en se débattant avec un système peu enclin à s’adapter aux différences. Un essai empli d'une force dédié "À Paul, qui ne lira pas ce livre".

Dans un autre registre, mais tout aussi palpitant, Les gens de Bilbao naissent où ils veulent. Pour son premier roman, Maria Larrea plonge le lecteur entre Bilbao et Paris à la recherche de ses parents biologiques, après qu’une tireuse de tarot lui ait déclaré : "Ton père n'est probablement pas ton père, ta mère te cache un secret sur ta naissance, il faut que tu lui parles rapidement."