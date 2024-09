Le prix du Roman Fnac 2024 décerné à Marie Vingtras pour "Les âmes féroces"

Le prix littéraire de la Fnac a été attribué mardi 24 septembre à Marie Vingtras pour son deuxième roman, Les Âmes féroces. Publié en août aux éditions de L'Olivier, ce livre, à l'instar de son premier ouvrage Blizzard, se déroule aux États-Unis et narre un fait divers fictif, cette fois-ci autour du meurtre d'une adolescente dans une petite ville rurale.

Dans un communiqué, le jury a salué la manière dont "Marie Vingtras y dépeint une nature rude et sauvage et met en lumière la force des relations humaines face aux blessures du passé", a souligné le jury dans un communiqué.

Vers le Goncourt ?

Marie Vingtras, avocate de 52 ans, écrit sous un pseudonyme qu'elle a adopté en référence à Arthur Vingtras, un des noms utilisés par la journaliste Séverine au XIXè siècle. Ce roman invite le lecteur à une exploration de l'Amérique tout en offrant une plongée profonde dans les complexités de la nature humaine. Les Âmes féroces s'impose comme un choix parfait pour la rentrée littéraire, particulièrement en cette année d'élection présidentielle aux États-Unis, incitant à questionner la sincérité de ses voisins, amis et proches.

Ce prix, décerné pour la 23e fois, repose sur les votes de 400 membres du programme de fidélité de la Fnac et de 400 libraires. Il fait suite à celui attribué à Jean-Baptiste Andrea en 2023 pour son roman Veiller sur elle (Éditions de l’Iconoclaste), lequel remportera également le prix Goncourt deux mois plus tard. Créé en 2002, le prix du Roman Fnac, sélectionné par ces 400 libraires et 400 adhérents, met en lumière de nouveaux talents et guide les lecteurs dans les sorties littéraires de la rentrée. Avec cette distinction, la Fnac, qui fête ses 70 ans cette année, réaffirme son engagement envers la littérature et l'édition.