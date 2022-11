"Le Poids des héros" de David Sala décroche le prix Landerneau BD 2022

Le prix Landerneau de la bande dessinée a été décerné le mardi 29 novembre à David Sala pour Le Poids des héros, récit autobiographique coloré. Cet album paru aux éditions Casterman en janvier revient sur l'ascendance de l'auteur, "marquée par les figures tutélaires, mais non moins écrasantes, de ses grands-pères, héros de guerre et de la résistance". Le Poids des héros est "un album nécessaire, d’une beauté à couper le souffle", a estimé Pénélope Bagieu, la présidente du Prix Landerneau BD 2022.

Un récit "nécessaire"

"Cette histoire familiale a toujours été là, j'ai l'impression d'avoir baigné dedans depuis toujours, confiait l'auteur à Franceinfo Culture en janvier. Longtemps j'ai pensé qu'un jour il me faudrait la transmettre. C'était là, un peu comme un devoir à accomplir en quelque sorte. Mais je ne voyais pas sous quel angle l'aborder, et puis je me disais que ce n'était pas une histoire si originale, je me demandais qui ça pouvait intéresser. Beaucoup de gens ont des histoires du même genre dans leur famille."

David Sala, originaire de la région lyonnaise, est également un auteur jeunesse. Il a adapté en BD Le Joueur d'échecs de Stefan Zweig ou le conte La Belle et la Bête". Le prix BD Landerneau des Espaces culturels E. Leclerc est doté de 6 000 euros et offre une campagne de publicité dans la presse et dans les magasins de l'enseigne. E. Leclerc revendique avoir vendu 7,5 millions de bandes dessinées en un an jusqu'en septembre.