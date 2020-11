Grégory Le Floch lauréat du prix Wepler pour "De parcourir le monde et d'y rôder"

Les romanciers Grégory Le Floch et Muriel Pic ont reçu respectivement le 23 novembre le prix Wepler-Fondation La Poste et la mention spéciale du jury Wepler pour De parcourir le monde et d'y rôder et Affranchissements.

"De parcourir le monde et d'y rôder" encore en lice pour le prix Décembre

De parcourir le monde et d'y rôder (Bourgois), deuxième roman de Grégory Le Floch, est un récit loufoque sur les pérégrinations d'un homme qui cherche l'utilité d'un objet trouvé dans la rue. Il est également parmi les trois derniers livres de la sélection du prix Décembre.

Affranchissements (Seuil), lauréat de la mention spéciale du jury Wepler, est l'oeuvre d'une universitaire et photographe, Muriel Pic, qui raconte la quête de liberté de son grand-oncle.

Les deux romans primés respectivement par le prix Wepler et la mention spéciale du jury. (Bourgois / Seuil)

Créé en 1998 à l'initiative de la libraire Marie-Rose Guarniéri, gérante de la librairie parisienne des Abbesses, et soutenu par la brasserie Wepler et la Fondation La Poste, le prix a vocation à promouvoir des "oeuvres innovantes de la rentrée littéraire". Il est très bien doté avec 10 000 et 3 000 euros de récompense pour ses lauréats.