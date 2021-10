Plus de 200 écrivains ont été aidés par l'Etat cet été en raison de la crise sanitaire

Plus de 200 écrivains ou auteurs ont bénéficié d'une "aide exceptionnelle" de l'Etat pour compenser la perte de revenus due à la crise sanitaire, a indiqué jeudi 14 octobre le Centre national du livre (CNL). Un total de 761 625 euros de cette aide a été distribué à 209 auteurs entre juillet et septembre 2021.

La fermeture des librairies

L'aide était censée garantir une certaine continuité de revenus dans une période marquée par "l'annulation des festivals, salons, rencontres et activités d'éducation artistique et culturelle". Plafonnée à 9 000 euros, elle s'est élevée en moyenne à 3644 euros. Aucun nom de bénéficiaires n'a été divulgué, le CNL détaillant simplement leur profil. Ce sont à 56% des hommes, ils sont âgés en moyenne de 49 ans, et auteurs à 25% de romans, 22% de littérature jeunesse, et 21% de bande dessinée, entre autres.

Etablissement public du ministère de la Culture, le CNL a pour mission de soutenir la diversité de la production de livres en France. Il distribue en temps ordinaire de nombreuses aides à des auteurs, traducteurs ou éditeurs pour faire aboutir des ouvrages qui, selon des critères purement économiques, risqueraient de ne jamais voir le jour. Dans ce cas, les noms sont disponibles dans le rapport d'activité annuel du CNL.

En 2020, ces aides avaient été complétées par un fonds d'aide d'urgence aux auteurs qui avait distribué près de 2,3 millions d'euros à près de 700 bénéficiaires, à 53% des femmes. Mais le nombre d'auteurs atteints par la crise du Covid-19, à cause des perturbations provoqués par les fermetures de librairies en 2020, est à l'évidence beaucoup plus élevé, et impossible à évaluer, comme le dénonce la Ligue des auteurs professionnels, créée en 2018.