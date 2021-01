Nuits de la lecture 2021 : les bons plans de la cinquième édition

Pendant le premier confinement, près d'un tiers des lecteurs disent avoir lu plus de livres que d'habitude, et 17% ont même acheté plus de livres que d'ordinaire. Bonne nouvelle pour tous ces anciens et nouveaux amoureux de la lecture : malgré le couvre-feu et les mesures sanitaires, les Nuits de la lecture se déroulent bien du 21 au 24 janvier, en France et dans le monde.

Autour du thème "Relire le monde", cette grande fête de la lecture, lancée en 2017 par le ministère de la Culture, propose de s'adapter au contexte sanitaire avec des manifestations en comité réduit, et surtout avec de multiples propositions à distance. Une note positive dans cette édition un peu particulière, vous pourrez assister aux animations de votre choix, même si elles se déroulent loin de chez vous.

Lectures théâtrales ou musicales, rencontres avec des auteurs, escape games littéraires et mille autres activités ludiques autour du livre sont au programme de cette cinquième édition. Nous avons déniché pour vous quelques perles dans une très riche programmation, à retrouver en détails sur le site des Nuits de la lecture du ministère de la Culture.

Un quiz autour du livre en famille

On peut commencer la fête par un quiz, proposé par la Bibliothèque nationale de France - Gallica, partenaire de l'événement, sur le site des Nuits de la lecture.

Quiz Nuits de la lecture, 2021 (Nuits de la lecture) Le test s'articule autour de cinq thèmes, de la BD à la ville, en passant par la nuit ou la littérature et les arts, avec deux niveaux, "apprentis" ou "experts", pour chaque quiz. Des explications et anecdotes sont prodiguées au fil du test. Une manière ludique d'apprendre des choses sur la littérature. A vos quiz, prêt, partez !

Des "consultations poétiques"

Pendant les Nuits de la lecture, du 21 au 24 janvier 2021, plus de 70 comédiens du monde entier vous appellent au téléphone pour une "consultation poétique". Imaginées par Emmanuel Demarcy-Mota, Fabrice Melquiot, ces coups de fil poétiques, d'une durée de 20 minutes environ, sont suivies d'une lecture puis de conseils d'ouvrages, en fonction de votre état et de vos envies.

Visuel de présentation des "consultations poétiques" proposées par le théâtre de la Ville de Paris (Théâtre de la Ville / Nuits de la Lecture) Cette prescription vous est ensuite transmise par mail avec mention d'une librairie indépendante proche de chez vous pour s'approvisionner. La consultation poétique, proposée par le Théâtre de la Ville de Paris et le CNL, vous prodiguera "un moment suspendu, chaleureux et positif en cette période si particulière". Ce service est accessible aussi aux enfants et aux ados.

Du 21 au 24 janvier, réservations et programme ici.

Une nuit de littérature en musique sur FIP

FIP ouvre le bal de cette cinquième édition des Nuits de la lecture en proposant sur son antenne la nuit du 21 janvier, une plongée dans la littérature en musique. A l’antenne, les animatrices liront des extraits de Calaferte, Kerouac, Virginia Woolf, Françoise Sagan, St Exupéry, Christian Bobin, Romain Gary, Boris Vian, Marguerite Duras et bien d’autres, précise le communiqué de presse.

Nuit du 21 au 22 janvier, sur FIP

Un voyage dans le temps au musée d'archéologie nationale

À l'occasion de sa première participation aux Nuits de la Lecture, le musée d’Archéologie nationale propose de partir à la découverte du Château et de ses collections à travers les chroniques d'Isabelle Jarry, biologiste et romancière, rédigées à l’occasion de sa résidence d’écrivaine menée au musée en 2020, au cours de laquelle elle a travaillé notamment sur les liens qu’entretiennent l’archéologie et la littérature et la façon dont les deux disciplines se nourrissent mutuellement.

Du 21 au 24 janvier, sur la chaîne YouTube du musée d'archéologie nationale

Une grande fête de la lecture à la Maison de la Poésie

Que leur apporte la lecture, qui sont leurs auteurs favoris ? Quels livres ont changé leur vie ? Jakuta Alikavazovic, Keren Ann, Lou Doillon, Cynthia Fleury, Irène Jacob, Emmanuel Noblet ... des comédiens, musiciens, écrivains répondent en direct pour vous à ce questionnaire proposé par Readingwild.fr, un site internet qui propose des contenus autour des livres et de la lecture (articles, podcasts, vidéos).

// NUIT DE LA LECTURE AVEC READING WILD // @ReadingWild invite @JakutaAlika @KerenAnnMusic @mlleloudoillon @CynthiaFleury @irenejacob_ & @EmmanuelNoblet sur scène pour nous parler de leurs rapports aux livres à l'occasion de la Nuit de la lecture. pic.twitter.com/SzgERw6S3i — Maison de la Poésie (@maisonpoesie1) January 16, 2021

Chaque artiste dévoile au cours de cette soirée son rapport à la lecture et ses livres préférés, et partage avec le public des poèmes et des textes aimés – pages choisies dans sa bibliothèque idéale.

Vendredi 22 janvier à 19 heures, Durée : 2h30, à voir et à écouter sur la chaîne Youtube de la Maison de la Poésie.

Une balade littéraire dans Paris

Proposée par la bibliothèque Forney, cette balade se déroule en présentiel et en extérieur dans Paris, entre l’Hôtel de Sens, qui abrite la bibliothèque nichée au coeur du Marais, et Notre-Dame de Paris. L'idée est de redécouvrir à la lumière des grands textes de la littérature, de Victor Hugo à Aragon, lus par Frédérique Bruyas, en passant par Prévert, les monuments aperçus tout au long du parcours

Bibliothèque nationale Forney (Bibliothèque Forney)

La bibliothèque Forney est installée, depuis 1963, au cœur du Marais, dans un ancien hôtel particulier du XVe siècle, l’Hôtel des Archevêques de Sens. Ses collections se sont développées autour des beaux-arts, des arts graphiques et décoratifs, de la mode et du design ainsi que des métiers d’art et de leurs techniques.

Samedi 23 janvier à 15h30 et à 17h, sur inscription 1 rue du Figuier 75004 Paris bibliotheque.forney@paris.fr, www.bibliotheques.paris.fr

Une rencontre avec la romancière Irène Frain

Vous pourrez écouter la lauréate du prix Interallié 2020 pour Un crime sans importance (éd. du Seuil), parler de ce récit-enquête sur la mort de sa sœur assassinée et non élucidé.

La romancière Irène Frain, 2020 (Bibliothèque historique de la ville de Paris)

Samedi 23 janvier 2021 de 17h45 à 18h45, à voir sur le compte Facebook des Bibliothèques de Paris

Une nuit sous les caméras de surveillance dans la bibliothèque de Limoges

La bibliothèque francophone multimédia de Limoges a imaginé un dispositif rigolo : proposer au public de découvrir, via l’œil de caméras de surveillance, tout ce qui se passe la nuit quand la bibliothèque ferme ses portes. Derrière les murs de pierre et les façades en verre, les livres bougent, les personnages sortent des ouvrages, le personnel noctambule déambule...

Samedi 23 de 18h à minuit, à la bibliothèque francophone multimedia de Limoges, via YouTube 2 place Aimé Césaire 87000 Limoges

Un voyage en Transylvanie avec Dracula

La Bibliothèque historique de la Ville de Paris Paris vous propose une lecture du roman Dracula de Bram Stoker, par Jacques Bonnaffé, mise en musique par le musicien et chanteur Théo Hakolade qui vous donne à entendre les éléments terrifiants d’une des œuvres emblématiques de la littérature dite "gothique" née Outre-Manche au XIXe siècle.

Le comédien Jacques Bonnaffé (Carole Bellaïche)

Samedi 23 janvier à 14h,, à suivre sur la page Facebook de la Bibliothèque historique de la Ville de Paris

Découverte de la Librairie des Grands Caractères

Pour fêter son ouverture et sa première participation aux Nuits de la lecture, la librairie des Grands Caractères propose une visite des lieux afin de faire découvrir cet espace exclusivement dédié aux livres en grands caractères. La Librairie des Grands Caractères est la première librairie en France dédiée aux livres adaptés à la déficience visuelle. Elle a été fondée par les éditions À vue d’œil et Voir de près afin que le plus grand nombre puisse profiter du plaisir de lire.

Pages d'un livre photographié dans la librairie Grands Caractères, Paris 2021 (ALAIN JOCARD / AFP)

Du jeudi 21 au dimanche 24 janvier, de 10h à 17h, entrée libre, Librairie des Grands Caractères, 6 rue Laplace 75005 Paris

Rencontre digitale avec Hervé Le Tellier

La BPI de Beaubourg (Bibliothèque publique d’information Paris) vous invite à écouter Hervé Le Tellier, prix Goncourt 2020 avec L'anomalie, membre de l’Oulipo et docteur en linguistique, pour une conférence en ligne "en forme de cartographie de l’humour en littérature".

Samedi 23 janvier à 18h, sur Facebook et le site de la BPI

Hervé Le Tellier lors d'une conférence de presse organisée par Gallimard pour son prix Goncourt. (Laurence Houot / Franceinfo Culture)

Lecture de "Nadja" à la BnF par un comédien de la Comédie-Française

La BnF François Mitterrand (Bibliothèque nationale de France) et la Comédie-Française proposent une lecture d’extraits en streaming de Nadja d’André Breton. Les textes, mis en voix par un sociétaire de la Comédie-Française, font écho à l’exposition temporaire de la bibliothèque L’invention du surréalisme : des Champs magnétiques à Nadja.

Entrée de la Bibliothèque Nationale de France (Dominique Perrault, 1989-1996), le 20 octobre 2020 (MANUEL COHEN / MANUEL COHEN)

Samedi 23 janvier à 18h30, sur Facebook et Youtube de la BnF.

Lectures dans les "Hôtels littéraires"

Le concept des Hôtels littéraires naît en 2013 selon l’idée originale d’un passionné de littérature, Jean Letertre, président de la Société des Hôtels littéraires. Les Hôtels littéraires Marcel Aymé, Marcel Proust et Arthur Rimbaud à à Paris, l’hôtel Alexandre Vialatte à Clermont-Ferrand, l’hôtel Gustave Flaubert à Rouen et l’hôtel Jules Verne, qui ouvrira ses portes en juin prochain à Biarritz, sont habités par l'esprit et l'univers d'un écrivain : chambres dédiées à un héros littéraire, un lieu ou un ami de l’écrivain, décorées d’objets d'époque.

Hôtel littéraire Le Swann, à Paris (Hôtel Littéraire) Ces hôtels proposent des bibliothèques avec des livres à disposition des visiteurs et dans chacun d’eux, des plans de la ville permettent aux voyageurs de partir sur les traces de l’écrivain ou des héros de leur oeuvre. À l’occasion des Nuits de la lecture, les équipes des six hôtels littéraires se mettent en scène pour une lecture filmée.

Samedi 23 à 19h, sur les réseaux sociaux de chacun des hôtels littéraires (Instagram, Facebook et YouTube)

Relire l'art lyrique à la lumière de la littérature

L’Opéra de Massy, le plus jeune opéra de France, propose de relire l’art lyrique à la lumière de la littérature et de faire entendre les plus beaux textes du répertoire, avec ses nombreuses oeuvres littéraires qui ont inspiré des chefs-d’oeuvre lyriques : Carmen de Mérimée devenu le Carmen de Bizet, à La Dame aux camélias transfigurée en La Traviata de Verdi, au Dom Juan de Molière transformé en Don Giovanni de Mozart ou encore à la Fiancée de Lammermoor de Walter Scott métamorphosée en Lucia de Lammermoor de Donizetti.

La Traviata, Opéra de Massy (Opéra de Massy)

Samedi 23 janvier à 20h00 sur la page Facebook de l'Opéra de Massy.