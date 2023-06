Mort de Cormac McCarthy : l'œuvre de l'écrivain américain en cinq livres incontournables

L'écrivain américain Cormac McCarthy, mort mardi 13 juin à l'âge de 89 ans, a marqué la littérature et le cinéma. Retour sur son œuvre en cinq livres.

Cormac McCarthy est un auteur majeur de la littérature américaine. Il a connu le succès sur le tard avec notamment La route et No Country for Old Men. Deux de ses romans ont été publiés cette année en France, après de longues années de silence. Retour sur son oeuvre en cinq romans marquants.

1 "La route"

Un père et son fils marchent sur la route dans un monde dévasté, couvert de cendres et de cadavres. Ils poussent un chariot rempli d'objets hétéroclites. Ils avancent vers les côtes du Sud, terrorisés par des hordes de cannibales qui s’en prennent aux survivants. Le père et le fils vont-ils garder leur humanité ? La Route (éditions de L’Olivier, 2008) s’intéresse à la relation père-fils, à la survie en milieu hostile ainsi qu’à la violence. Cormac McCarthy interroge la société américaine. Cette fable philosophique post-apocalyptique a été encensée par la crique. Le livre a reçu le prix Pulitzer 2007. Il a été adopté à l’écran par John Hillcoat en 2009 avec l’acteur Viggo Mortensen dans le rôle principal.

2 "No Country for Old Men"

Llewelyn Moss, trentenaire, découvre un spectacle matinal original près de la frontière mexicaine : des cadavres, un agonisant, des armes, de l’héroïne, et plus de deux millions de dollars en liquide. L’avidité prend le dessus. Il empoche l’argent, déclenchant ainsi des réactions en chaîne. Des tueurs, dont un psychopathe incarné par Javier Bardem dans l'excellente adaptation réalisée par les frères Coen, se lancent à sa poursuite pour récupérer le magot. Moss et sa petite amie tentent de garder l’argent et de survivre. Non, ce pays n'est pas pour le vieil homme, titre en français, (éditions de L’Olivier, 2007), est une charge contre la société de consommation qui dévore ses propres enfants. Le film, encensé par la critique et grand succès en salles, a raflé quatre Oscars.

3 "De si jolis chevaux"

Cormac McCarthy continue d’explorer l’Amérique d’après-guerre avec cette œuvre noire. De si jolis chevaux (Actes Sud, 1993), récompensé par plusieurs prix aux Etats-Unis, est un voyage initiatique de deux adolescents américains qui quittent leur Texas pour s’installer au Mexique. Rien ne se déroule comme prévu. Leur chevauchée tourne au cauchemar. Ce livre, qui fait partie de la Trilogie des confins, baigne aussi dans la violence, inhérente à l’Amérique selon Cormac McCarthy. De si jolis chevaux a aussi été adapté au cinéma par Billy Bob Thornton en 2000, avec Matt Damon dans le rôle principal.

4 "Le passager"

Seize ans après La Route, Cormac McCarthy a fait son retour en 2022 avec deux romans, Le Passager et Stella Maris (éditions de l’Olivier, 2023). Le Passager (éditions de l’Olivier, 2023) est un roman sur le déracinement. On retrouve la signature de Cormac McCarthy dans chaque page : un individu face à la société. Ici les images sont fortes : le corps d’une jeune fille abandonné dans la neige, l’épave d’un avion échoué au fond des eaux, un homme en fuite. Son personnage, Bobby Western, traîne son mal de vivre. Qui est Bobby Western ? Un mathématicien et un physicien, deux disciplines qu’il a abandonnées après la mort de sa sœur Alicia, disparue mystérieusement dix ans plus tôt. Bobby Western est plongeur en eaux profondes qui voit son quotidien vaciller. Le roman est introspectif, une réflexion sur un présent fuyant. Le passager, une œuvre personnelle et audacieuse.

5 "Stella Maris"

C’est dernier roman de Cormac McCarthy. Situé dix ans avant Le Passager, dont il éclaire les zones d’ombre, Stella Maris est un voyage sans retour de l’autre côté du miroir. Le livre s’intéresse à la sœur de Bobby Western, Alicia, admise à sa demande dans une institution psychiatrique en 1972. Alicia invite le lecteur à entrer dans son monde intérieur, peuplé de personnes qui l’ont marquée, en bien et en mal. Les confidences d’Alicia sont une plongée en apnée dans un univers tourmenté. Alicia est aussi l’un des rares personnages féminins les plus puissants dans l’oeuvre de Cormac McCarthy.