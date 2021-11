Manuscrits de Céline retrouvés en France : l'enquête pour "recel de vol" classée sans suite

L'enquête pour "recel de vol" de manuscrits inédits de Céline, qui avaient disparu depuis 77 ans et avaient été récupérés fin juillet par les ayants droit de l'écrivain, a été classée sans suite, a indiqué le 18 novembre le parquet de Paris. Cette enquête, qui avait été ouverte en février à la suite d'une plainte déposée par les ayants droit, a été classée le 21 septembre faute d'infraction suffisamment caractérisée.

6 000 feuillets récupérés fin juillet

Alors que beaucoup les pensaient perdus à jamais, quelque 6 000 feuillets ont été récupérés fin juillet par les ayants droit de Louis-Ferdinand Céline (1894-1961) et de sa veuve, Lucette Destouches, décédée en 2019 : Me François Gibault, 89 ans, pénaliste et écrivain proche de "Madame Céline" et Véronique Robert-Chovin, 69 ans, qui fut l'élève de danse de celle-ci.



Parmi ces manuscrits inédits, on retrouve notamment les 600 feuillets restants du roman Casse-Pipe jusqu'ici incomplet et chaînon manquant entre les deux plus grands livres de l'auteur, Mort à crédit et Voyage au bout de la nuit.

Les documents, dérobés à la Libération de Paris alors que l'écrivain antisémite et son épouse étaient partis en exil, avaient été conservés pendant 15 ans par Jean-Pierre Thibaudat (un nom de plume). Ce critique dramatique et ancien journaliste de Libération affirme se les être vu remettre par un de ses lecteurs, dont il n'a pas révélé l'identité.

Au cours de l'enquête, il a remis l'ensemble des manuscrits à l'Office central de lutte contre le trafic de biens culturels, chargé par le parquet des investigations. Ceux-ci ont ensuite été restitués aux ayants droit.