Livres : un marché d’occasion florissant

Avec des livres d’occasion à l’infini, RecycLivre est l’une des plus grandes libraires en ligne. La plate-forme ressemble à s’y méprendre à Amazon, mais le modèle économique de Recylelivre est à l’opposé du géant américain. L’histoire a débuté il y a u peu plus de dix ans, dans la tête de David Lorrain. "J’habitais dans un appartement parisien assez petit, je lisais beuacoup et ma bibliothèque était pleine. J’ai essayé de trouver une solution pour les donner facilement et je n’en ai pas trouvé. Je me suis dit que si j’avais ce problème-là, d’autres devaient être dans la même situation."



Une entreprise à succès débutée dans une cave

C’est dans sa cave qu’il a monté sa première entreprise. L’idée est simple : il récupère les livres donnés par les particuliers et les revenus sur Internet à bas prix. Sa société va prospérer très rapidement. Chaque jour, des livreurs de RecycLivre viennent récupérer des livres chez ceux qui veulent s’en débarrasser.

