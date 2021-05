Livre : "Les deux bourgeoises", une histoire d’amitié signée Colombe Schneck

P. Loison, A-M. Revol

Cette semaine, la journaliste culture Anne-Marie Revol met en avant le nouveau livre de la journaliste et réalisatrice Colombe Schneck. Intitulé Deux petites bourgeoises aux éditions Stock, il raconte l’histoire de deux amies : Esther et Héloïse. Bourgeoises de souche, elles ont eu exactement la même enfance, la même vie dans de grands appartements, fréquenté les mêmes écoles prestigieuses, porté les mêmes marques de vêtements, etc.



Une scène d’ouverture bouleversante

Petites nuances, du côté d’Esther, elle est issue d’une famille juive d’origine de l’Est qui a voté François Mitterrand en 1981. La famille d'Héloïse est plutôt une conservatrice de droite qui a voté Valéry Giscard d'Estaing. Le livre débute par une scène bouleversante, qui raconte un peu toute leur relation. Héloïse est condamnée à mort par un cancer, mais elle a décidé de tenir jusqu’au bout.