Les inédits ("Guerre", "Londres", "La Volonté du roi Krogold") de Louis-Ferdinand Céline entrent dans la prestigieuse Bibliothèque de la Pléiade

Louis-Ferdinand Céline avait une obsession à la fin de sa vie : entrer dans la Bibliothèque de la Pléiade. Ce fut le cas, mais juste après sa mort. "Romans 1932-1934" et "Romans 1936-1947", qui paraissent ce jeudi, reprennent ses romans les plus connus, de "Voyage au bout de la nuit" à "Guignol's Band", et intègrent les inédits publiés récemment : "Guerre", "Londres" et "La Volonté du roi Krogold", que Céline croyait détruits.

Louis-Ferdinand Céline à la sortie de son procès, au début des années 1950, en France. (ECLAIR MONDIAL/SIPA / SIPA)

C'est peu dire que Céline se montra acariâtre au moment de plaider sa cause, auprès de l'éditeur Gaston Gallimard et de ses collègues. "Il n'est pas d'auteur qui ait signifié avec autant de constance aux Gallimard son souhait de figurer dans la collection", écrit sobrement la maison d'édition sur son site internet. Comme le révèle la publication en 1991 de ses souvent ordurières Lettres à la NRF, Céline se répand en injures à ce sujet pendant dix ans, jusqu'à sa mort en 1961. Et il en connaît un paquet. Dans un nouvel Album Céline (une biographie illustrée) également publié par la Pléiade jeudi, Frédéric Vitoux cite une de ces insultes, au sujet de Gaston Gallimard: "La vieille tante !" Gallimard pas rancunier L'écrivain, ex-collaborationniste devenu paria, signe enfin le contrat pour une Pléiade en 1959. Mais le premier volume de cuir, papier bible et or fin ne paraîtra qu'en 1962. Après qu'il eut cassé sa pipe, comme il le craignait. "L'ermite de Meudon", la ville de banlieue parisienne où il vivait retiré, meurt aussi sans avoir revu les milliers de pages manuscrites abandonnées dans son appartement de Montmartre, lors de sa fuite vers l'Allemagne en juin 1944. Le petit-fils de Gaston, Antoine Gallimard, n'est donc pas rancunier quand il cite régulièrement Céline parmi les joyaux de son catalogue. Il nourrit même l'ambition de rééditer les pamphlets antisémites des années 1937-1941, avec appareil critique évidemment. La publication des deux Pléiade actualisée est l'aboutissement de ce que l'éditeur a appelé une "belle séquence", ouverte par la réapparition inattendue d'inédits à l'été 2021. Les manuscrits volés en 1944 n'avaient pas brûlé, comme s'en était persuadé le romancier. Ils avaient été mis à l'abri par des résistants. "Désignation raciste" Récupérés par les ayants droit de la veuve de Céline, ils ont donné trois romans inédits: Guerre et Londres en 2022, et La Volonté du roi Krogold en 2023. "Trois chercheurs expérimentés et efficaces, Henri Godard, Pascal Fouché, Régis Tettamanzi, épaulés par l'équipe éditoriale de la Pléiade, qui est rodée à l'édition des écrits posthumes, se sont attelés pendant dix-huit mois à l'édition, à la présentation et l'annotation des textes inédits", décrit le directeur éditorial de la Pléiade Hugues Pradier. Alors que Gallimard s'est vu reprocher un appareil critique léger à Guerre et Londres, qui par exemple donnait les définitions des mots d'argot "bicot" et "sidi" sans préciser qu'ils étaient racistes, cette fois la Pléiade n'omet pas cette connotation. "Désignation raciste", lit-on. Matière hautement inflammable que l'antisémitisme de Céline. Dans la notice de Londres en Pléiade, quatre pages s'arrêtent sur "la représentation des juifs" dans ce roman vraisemblablement rédigé en 1934. Elle est "contradictoire, ambivalente", conclut Régis Tettamanzi, après un examen attentif. "Associer à son nom la formule passe-partout de "grand écrivain" ne suffit pas et ne règle rien", insiste Henri Godard en avant-propos. Pour Hugues Pradier, cette nouvelle édition a le mérite d'exposer tout le cheminement de l'écrivain après le coup de tonnerre de son premier roman, Voyage au bout de la nuit en 1932. "Notre connaissance du travail de Céline dans les années 1930-1940 en est renouvelée (...) Céline cherche sa voie, et celle-ci n'est pas linéaire", estime-t-il.