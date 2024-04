Le premier festival européen du roman noir, Quais du Polar, célèbre ses 20 ans à Lyon

En deux décennies, Quais du Polar a réussi à devenir l’un des événements incontournables de la scène littéraire internationale. Signe de son succès, les éditeurs de thriller sortent leurs ouvrages au moment du festival.

Les 20 ans de Quais du Polar - Jusqu'au 7 avril (France 3 Rhône-Alpes : J. Sauvadon / B. Tardy / C. Bouveresse)

100 000 visiteurs attendus

En 2005, Quais du Polar avait attiré 14 000 visiteurs pour sa première édition. Aujourd’hui, ce sont près de 100 000 lecteurs de romans policiers qui viennent à la rencontre des auteurs. La venue de l’américain James Ellroy, figure incontournable du polar, en 2014 a donné un sacré coup de pouce au festival. "Il y a effectivement des auteurs comme James Ellroy qui par leur présence arrivent à convaincre d’autres écrivains de venir. Ils se disent : s’il est là, il faut que je vienne aussi. Les premières années, on ramait pour les avoir. C’est vrai que cela a vraiment fait évoluer le regard sur le festival. Cela nous a permis de passer à une autre dimension" se réjouit sa directrice, Hélène Fischbach.

"Beaucoup d'auteurs américains aiment venir"

Pour marquer cette 20e édition, Quais du Polar a invité les plus grands auteurs mondiaux du genre. Pour la deuxième fois, John Grisham a foulé les allées du festival. Le spécialiste des intrigues judiciaires aux multiples best-sellers, souvent portés à l’écran comme L’Affaire Pélican ou encore La Firme, ne tarit pas d’éloges sur cet événement littéraire. "Le festival est formidable. Beaucoup d’auteurs américains aiment venir ici parce qu’il y a énormément de monde et les fans sont très enthousiastes. On a pas mal de salons du livre aux Etats-Unis mais ils sont plus petits" rapporte le célèbre auteur. Effectivement lors de sa première séance de dédicaces, John Grisham a tiré la foule des grands jours. Certains lecteurs ont patienté plus de trois heures avant de le rencontrer. "C’est hyperlong mais quand on aime on ne compte pas" raconte un fan. D’autres n’ont pas hésité à parcourir plus de 500 kilomètres pour une dédicace. "Nous sommes toulousains. Quand on a vu qu’il y avait John Grisham, on est venu". "Tout ce que je sais sur la loi américaine, c’est grâce à lui. J’adore le lire" ajoute une autre fan.

Du côté des grands noms du polar français, il y a également du beau monde pour célébrer ce 20e anniversaire. Guillaume Musso, numéro un des ventes en France de 2011 à 2022, a répondu présent, tout comme Maxime Chattam ou encore Franck Thilliez. Au total, 80 rencontres et débats sont organisés. Le festival remet également une dizaine de prix littéraires.

20e édition du festival Quais du Polar, jusqu'au 7 avril 2024, Lyon