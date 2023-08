"Panorama", roman dystopique sous verre, ou l’utopie effrayante selon Lilia Hassaine

La jeune romancière signe avec "Panorama" un roman sur le cauchemar d’une transparence poussée jusqu’à l’absurde. Délicieusement écœurant.

La transparence est la meilleure opacité. Lilia Hassaine a déjà fait montre de sa force narrative il y a deux ans avec l’excellent Soleil amer (Gallimard). Elle récidive avec Panaroma (Gallimard), un roman à tiroirs sur le cauchemar d’une transparence poussée jusqu’à l’absurde. Ou quand l’utopie devient un enfer. Construit comme un thriller, le livre met le lecteur sous tension dès les premières pages. Le futur imaginé par Lilia Hassaine est orwellien, glaçant d’hypocrisie et de violence contenue où la pierre a cédé la place au verre. Les maisons-vivariums, construites pour libérer la France du mal, sont offertes aux regards trop bienveillants des voisins et des passants. Résultat : la violence diminue. Mais…

Une obscénité nommée Transparence

Avec une écriture élégante, Lilia Hassaine nous fait entrer dans ce cauchemar éveillé avec son personnage attachant, torturé, Hélène, ex-commissaire de police qui reprend du service pour retrouver un couple et leur fils. Et malgré les maisons en verre, malgré la vigilance, étrangement personne n’a rien vu. Le nouveau monde vit dans la Transparence, un système né après une Revenge Week durant lequel les victimes pouvaient tuer leurs bourreaux pour se venger d’une justice jugée trop laxiste. Lilia Hassaine narre avec subtilité la montée inexorable des populismes, et l’acceptation des citoyens de céder toute vie privée au nom de la sécurité. Un échange qui ne fera pas que des heureux.

A qui profite le crime ? Au-delà de l’intrigue policière, l’écrivaine dépeint une société profondément clivée, déchirée, guidée par la peur, prompte à la délation. Une société déshumanisée que l’espoir a déserté. C’est dans cette ambiance étouffante que la commissaire Hélène, tout en se débattant avec ses amours compliquées, tente d’aller au bout de son enquête. Malgré tout. Malgré toutes les pressions. Chapitres courts, style fluide, Lilia Hassaine nous tend un miroir pas si déformant. Panaroma, un roman indispensable.

"Panaroma", Lilia Hassaine, Gallimard, 20 euros