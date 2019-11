"Lou après tout", un roman jeunesse post-apocalyptique

“Ne pas être le seul à partager cette inquiétude. Il suffit d’observer certaines lignes de force actuelles. Le creusement des inégalités, la montée des extrémismes… Cela fait un cocktail extrêmement inquiétant dont les actuels lycéens et jeunes étudiants se rendent parfaitement compte”, commence Jérôme Leroy, écrivain, auteur de la trilogie “Lou, après tout” (éditions Syros)

Un roman d’anticipation

“Les aisés qui s’isolent des moins aisés… Des pics de pollution majeurs. Guillaume et Lou font avec ce que nous leur avons laissé”, décrit encore l’écrivain. Faisant face à des zombies, créés par un abus de réalité virtuelle et de médicaments antidépresseurs, les deux héros luttent, jour après jour. “Le fait que le livre rencontre un certain écho montre que ces inquiétudes sont plutôt partagées. Ce sont plutôt les anciennes générations qui sont dans le déni. Je n’ai jamais rencontré de climatosceptiques jeunes”, explique encore Jérôme Leroy.