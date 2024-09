Littérature : "Madelaine avant l'aube", un roman magistral et intemporel de Sandrine Collette Durée de la vidéo : 6 min Littérature : "Madelaine avant l'aube", un roman magistral et intemporel de Sandrine Collette Littérature : "Madelaine avant l'aube", un roman magistral et intemporel de Sandrine Collette (FRANCEINFO) Article rédigé par franceinfo - A-M. Revol France Télévisions 23h info franceinfo

Dans sa chronique "Et si on lisait ?" du lundi 23 septembre, la journaliste Anne-Marie Revol présente le roman "Madelaine avant l'aube" de Sandrine Collette comme "un récit d'une rare poésie, où la tendresse, la cruauté, l'injustice et la liberté se confrontent sans relâche".

Dans son roman Madelaine avant l'aube, aux Éditions JC Lattès, Sandrine Collette nous plonge "dans une campagne figée, dans un Moyen Âge énigmatique, dévasté par le grand hiver, marqué par la famine, les épidémies et la violence des seigneurs", raconte la journaliste Anne-Marie Revol, lundi 23 septembre, sur le plateau du JT de 23h de franceinfo. Une fillette affamée, sortie des forêts, va faire basculer l'ordre établi. "Une lueur d'espoir va poindre" "Au-delà de son indéniable noirceur, cet ouvrage est un récit d'une rare poésie, où la tendresse, la cruauté, l'injustice et la liberté se confrontent sans relâche. Comme un feu qui couve sous la cendre, une lueur d'espoir va poindre, annonçant l'aube d'un monde nouveau", explique Anne-Marie Revol. "Sandrine Collette signe ici une œuvre magistrale et absolument troublante, universelle et intemporelle, qui nous rappelle que même dans les pires ténèbres, il ne faut jamais renoncer", conclut-elle.