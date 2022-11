L'actrice Helena Bonham Carter première femme à présider la London Library, une bibliothèque de prêt séculaire

Une présidente à la tête de La London Library. La comédienne Helena Bonham Carter, qui a joué notamment dans Harry Porter et dans la série The Crown, est devenue le 15 novembre 2022 la première femme à présider la bibliothèque de prêt ouverte au public depuis 1841.

"Je suis ravie de devenir la première femme présidente de la London Library et de défendre une institution ouverte à tous", a déclaré la comédienne britannique dans le communiqué publié par la London Library. "Un lieu unique, selon l'artiste, qui inspire et soutient les écrivains depuis plus de 180 ans, et dont beaucoup ont, d'une manière ou d'une autre, influencé (sa) propre carrière et celle des acteurs du monde entier".

We are excited to announce Helena Bonham Carter CBE as our new President.



Helena has been chosen for her connections with literature and has been a Library member since 1986. She is delighted to “champion an institution that is open to all.”



