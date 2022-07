L’actrice Charlotte Valandrey est décédée à l’âge de 53 ans, mercredi 13 juillet. C’est à 17 ans que le grand public l’a découverte, en 1985, dans Rouge Baiser, un film dans lequel elle a été consacrée. On lui destine alors une carrière à la Sophie Marceau. Mais un an plus tard, à quelques jours de ses 18 ans, elle a appris avoir contracté le VIH. Elle a révélé sa séropositivité en 2005 dans un livre. Depuis cette parution, les propositions de films avaient diminué.

Première séropositive greffée du cœur en France

L’actrice s’est battue, a écrit trois livres et a joué dans des séries télévisées, tout en devant vivre avec un cœur qui fatigue. En 2003, Charlotte Valandrey a eu recours à une transplantation et est devenue la première séropositive greffée du cœur en France. Selon sa famille, un autre cœur, greffé en urgence le 14 juin dernier, n’aurait pas tenu.