Saint-Exupéry : "Le Petit Prince" s’envole pour Paris, il quitte New York pour la première fois

Saviez-vous que l’un des livres le plus lu au monde, "Le petit Prince", d’Antoine de Saint-Exupéry, a été écrit en 1942, aux États-Unis ? Le manuscrit n’avait jusqu’ici jamais traversé l’Atlantique, il vient enfin de le faire pour être exposé au Musée des arts décoratifs de Paris, à partir du 17 février.

Après un vol de nuit au-dessus de l’Atlantique, le New York – Paris vient de se poser à Roissy (Val-d'Oise). La conservatrice du Musée des arts décoratifs l’attend impatiemment malgré la pluie, car dans les soutes de cet appareil d’Air France, se trouve un trésor national. Dans le cockpit, c’est une grande émotion aussi pour le commandant de bord. "C’est la lecture de Saint-Exupéry, de Kessel, de Romain Gary, tous ces gens qui ont été pilotes, qui m’ont vraiment donné cette vocation de pilote de ligne", confie Jean-Michel Buffet.



35 pages du manuscrit original seront exposées à Paris

L’arrière-petit-neveu de l’écrivain aviateur a aussi fait partie du voyage. Car aussi étonnant que cela puisse paraître, le manuscrit du Petit Prince n’avait jamais quitté New York, sa ville natale. Les 141 feuillets de l’écrivain aviateur sont conservés à la Morgan Library. "C’est notre plus grand trésor", déclare Colin B. Bailley, directeur de la Morgan Library de New York. Au final, 35 pages du manuscrit original seront exposées au Musée des arts décoratifs de Paris, jusqu’au 26 juin.