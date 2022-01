Livres : Mélanie Laurent et son combat contre la surpêche

Elle est connue pour son engagement pour le climat. L'actrice et réalisatrice Mélanie Laurent a mis en mots et en images son combat dans Les larmes d'Eugénie. Un conte écologique pour sensibiliser les enfants aux problèmes de la surpêche. "L'Homme a besoin de se raconter des histoires depuis toujours et les enfants ont besoin d'en entendre, aussi sur des sujets importants", explique Mélanie Laurent.

Première génération à avoir "les yeux ouverts"

La surpêche a été au cœur de la vie pendant très longtemps et a bouleversé la comédienne. "Beaucoup d'enfants sont conscients d'être sur une planète en danger. C'est peut-être la première génération qui a les yeux ouverts qui nous sauvera, estime Mélanie Laurent pour qui "la solution environnementale ne viendra pas des politiques". "Le pouvoir des citoyens au quotidien est énorme", conclut Mélanie Laurent.