Bonne nouvelle pour les fans français de "Harry Potter" : l’épisode des retrouvailles "Retour à Poudlard" diffusé le 2 janvier sur Salto

Pour fêter son vingtième anniversaire, la cultissime saga Harry Potter s’offre un épisode "retrouvailles". Le programme baptisé "Harry Potter : Retour à Poudlard" et produit par Warner Bros, sera diffusé le 2 janvier 2022 en France sur la plateforme de streaming Salto.

Les fans français de la saga Harry Potter vont être heureux : annoncé le 1er janvier 2022 sur HBO Max aux États-Unis, l’épisode des retrouvailles, 20 ans après le premier opus des aventures des apprentis sorciers, sera diffusé le 2 janvier en France sur Salto. La plateforme de streaming l’a annoncé ce jeudi 16 décembre.

Les "retrouvailles" proposées au public français

"Nous sommes très heureux de pouvoir proposer au public français l’émission spéciale Harry Potter 20th anniversary : return to Hogwarts, ainsi que la saga des huit films, pour le plus grand plaisir de toute la famille", écrit dans un communiqué le directeur des contenus de Salto, Thomas Crosson.

20 ans plus tard. Le moment qu’on attendait tous.

Harry Potter 20th Anniversary : #ReturnToHogwarts sera disponible le 2 janvier, seulement sur #SALTO. pic.twitter.com/uUPDtCAXyn — Salto (@Salto_fr) December 16, 2021

Une émission spéciale qui réunit une grande partie des actrices et acteurs, en commençant par les trois piliers de la saga : Daniel Radcliffe (Harry Potter), Emma Watson (Hermione Granger) et Ruper Grint (Ron Weasley). A l’instar de l’émission des retrouvailles de Friends diffusé au printemps dernier, ce programme n’est pas une suite de leurs aventures mais une rétrospective avec des interviews et des discussions entre les acteurs qui évoqueront leurs souvenirs des tournages.

Annoncés également : Helena Bonham Carter (Bellatrix), Robbie Coltrane (Hagrid), Ralph Fiennes (Voldemort), Jason Isaacs (Lucius), Gary Oldman (Sirius), Tom Felton (Drago), James Phelps (Fred), Oliver Phelps (George), Mark Williams (Arthur), Bonnie Wright (Ginnie), Alfred Enoch (Dean), Matthew Lewis (Neville) ou encore Evanna Lynch (Luna).

Phénomène culturel

"Cette rétrospective est un hommage à tous ceux dont la vie a été touchée par ce phénomène culturel. Des talentueux acteurs à l'équipe du film qui se sont investis corps et âme dans cette franchise cinématographique extraordinaire, sans oublier les fans passionnés qui continuent de maintenir en vie l'esprit du monde sorcier 20 ans plus tard", confiait il y a peu Tom Ascheim, président de Warner Bros.