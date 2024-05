Festival Étonnants voyageurs à Saint-Malo : un déjeuner littéraire avec Danny Laferrière, affluence record

La 34e édition du Festival de littérature et de cinéma Étonnants voyageurs accueille cette année près de 150 artistes venus de plus d'une trentaine de pays. Le Québec est l'invité d'honneur.

Ce samedi 18 mai, le soleil ne parvient pas à percer les nuages à Saint-Malo. Derrière Danny Laferrière et les animateurs du café littéraire, le ciel fait grise mine et se confond avec la mer. Plus de deux cents personnes se serrent au premier étage du Palais du Grand large pour assister à cette première rencontre. "Beaucoup trop de cheveux gris et de chevaux blancs", se désole Gwenaelle, professeur de français à la retraite. "Les jeunes ne connaissent pas Maryse Condé et sont très peu intéressés par les livres ", croit-elle savoir.

Dany Laferrière, écrivain d’origine haïtienne, a rendu un vibrant hommage à son amie de toujours Maryse Condé, décédée le 2 avril à l’âge de 90 ans. L’auteur d’Un certain art de vivre a su conquérir très vite l’auditoire en multipliant les traits d’humour. "J’étais dans un hôtel à New York, je me voyais dans le plafond, il y avait des miroirs partout. Je n’avais compris que plus tard que j’étais dans un bordel. Maryse m’a, heureusement, invité chez elle ensuite", se confie-t-il à un public tout acquis. Danny Laferrière, à l’actualité très chargée avec la sortie de trois livres, est un étonnant voyageur qui a quitté son pays natal pour le Canada, avant de partager sa vie entre Montréal et Paris.

Altérité

Les ateliers et les rencontres affichent complet, au grand dam de certains visiteurs qui ont pris pourtant soin d’arriver tôt. "L’affluence est exceptionnelle", reconnaît un bénévole. Le record de l’année dernière, 45 000 visiteurs, sera-t-il battu ? Le grand auditorium est pris d’assaut par le public pour la rencontre exceptionnelle avec la poétesse polonaise Olga Tokarczuk, prix Nobel de littérature 2018. Ses textes sont lus sur scène par la comédienne Ariane Ascaride.

Pendant trois jours, le Festival célèbre la rencontre, l’altérité. La littérature québécoise est à l’honneur grâce à une série d’évènements. Les artistes iront directement à la rencontre du public à travers la ville. "Nous remercions le Québec pour les Brigades d’intervention littéraire", s’enthousiasme Jean-Michel Le Boulanger, président du Festival. Ces brigades iront porter la bonne parole, poésie et littérature, dans différents endroits de Saint-Malo. Jean-Michel Boulanger souligne aussi la présence fortement symbolique d’écrivains ukrainiens. Objectif : "Retrouver l'humain en nous alors que les bombes pleuvent à Gaza, que la guerre continue en Ukraine."

Les Étonnants voyageurs, c’est aussi du cinéma. Une cinquantaine de films, essentiellement des documentaires, sont au programme. Un volet que le Festival entend enrichir d’année en année. Autre défi : comment rajeunir et diversifier le public ? Les organisateurs ont décidé de rendre gratuite l’entrée du Salon du livre. Une première étape.