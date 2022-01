Culture : Lawrence d’Arabie sur les planches, les chanteuses francophones à l’honneur dans un beau livre

Au théâtre, Lawrence d’Arabie signe son grand retour. L’histoire se concentre sur l’officier T.I Lawrence, envoyé par les anglais pour mener la révolte arabe contre l’envahisseur turc. Pour que les arabes acceptent de le suivre, il va devoir redoubler d’efforts. Le spectacle mis en scène par Éric Bouvron sera visible au Théâtre le 13ème art (Paris).

Suivre la voie toute tracée qu’on lui propose, ce n’est pas le choix que ferait le chanteur Lujipeka qui sort l’album Montagnes Russes. Dans ce monde où il n’est pas à sa place, il réussit pourtant à rencontrer son public "grâce à des textes très personnels, un flow qui groove et des mélodies que l’on retient", relève la journaliste Isabelle Layer.

Les chanteuses francophones à l'honneur

Et si vous ne savez pas encore quelles grandes chanteuses françaises ont marqué leur génération, Thomas Pawlowski vous propose de les (re)découvrir dans un beau livre garni de photos et d’interviews, de témoignages et d’anecdotes de cinquante chanteuses françaises ou francophones. En le feuilletant, vous pourrez ainsi traverser les époques, passant de Joséphine Baker à Pomme en passant par Céline Dion et Vanessa Paradis.