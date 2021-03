Chine : les extravagantes librairies Zhongshuge

La librairie Zhongshuge de Chengdu, en Chine, a des allures de cathédrale avec ses colonnes, ses alcôves et ses plafonds en miroir. On y vient pour le plaisir des yeux, pour acheter des livres, ou même se mettre en scène. "On a vu cet endroit sur les réseaux sociaux, alors on est là", se réjouit une Chinoise. "Ici, c'est super pour les selfies", renchérit un autre. La librairie fait 1 200 mètres carrés et s'étend sur deux étages. Plus de 100 000 ouvrages y sont proposés ; ils sont, évidemment, passés par la censure.

Apprécier le design

Plus de 4 000 visiteurs par jour arpentent les allées de ce lieu étonnant durant le week-end. "Parce que les habitudes de consommation des gens ont changé, nous nous sommes adaptés. On a voulu créer un lieu culturel polyvalent. Ici, vous pouvez également boire un café, et passer l'après-midi à lire", explique Iris Yang, responsable de la librairie Zhongshuge. Les librairies extraordinaires de cette chaîne se développent partout en Chine. Beaucoup d'entre elles sont conçues dans un cabinet d'architectes d'intérieur situé à Shanghai et dirigé depuis 2011 par sa créatrice trentenaire, Li Xiang, architecte. "Entre 2010 et 2013, les librairies ont fermé les unes après les autres [...]. Alors, on s'est inspiré d'une bibliothèque située dans un château en Espagne, on s'est rendu compte que beaucoup de gens s'y rendaient juste pour apprécier le design", confie-t-elle.

